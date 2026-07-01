Stand des mobilités avec Bordeaux Métropole et TBM, Maison écocitoyenne, Bordeaux
vendredi 10 juillet 2026 · Maison écocitoyenne · Bordeaux
Informations pratiques
Stand des mobilités avec Bordeaux Métropole et TBM Vendredi 10 juillet, 12h00 Maison écocitoyenne Gironde
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T12:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T12:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00
…et l’ensemble des initiatives menées par Bordeaux Métropole dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Vélo Métropolitain.
L’occasion de découvrir aussi les différentes offres vélos disponibles sur le territoire.
En accès libre.
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Des conseillers vous attendent pour présenter les itinéraires cyclables, les lieux où bénéficier de vélo-écoles et remises en selle, les associations du territoire, les lieux de stationnement…
crédit image Bordeaux métropole
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