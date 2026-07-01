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Stand des mobilités avec Bordeaux Métropole et TBM, Maison écocitoyenne, Bordeaux

vendredi 10 juillet 2026 · Maison écocitoyenne · Bordeaux

Stand des mobilités avec Bordeaux Métropole et TBM, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Maison écocitoyenne
Adresse
Quai Richelieu, Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Accès libre

Stand des mobilités avec Bordeaux Métropole et TBM Vendredi 10 juillet, 12h00 Maison écocitoyenne Gironde

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T12:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T12:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00

…et l’ensemble des initiatives menées par Bordeaux Métropole dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Vélo Métropolitain.
L’occasion de découvrir aussi les différentes offres vélos disponibles sur le territoire.
En accès libre.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Des conseillers vous attendent pour présenter les itinéraires cyclables, les lieux où bénéficier de vélo-écoles et remises en selle, les associations du territoire, les lieux de stationnement…

crédit image Bordeaux métropole

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