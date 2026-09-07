Stand Fondation du Patrimoine, Médiathèque François Mitterrand, Clamecy

Informations pratiques

Stand Fondation du Patrimoine Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque François Mitterrand Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et du 30e anniversaire de la Fondation, un stand sera installé vous permettant de rencontrer la déléguée territoriale pour échanger sur la collecte de dons ouverte en faveur de l’église de Bethléem et sur les différents projets portés par cette Fondation. Un espace dédié à l’église de Bethléem et au projet de l’association Résistances d’hier et d’aujourd’hui concernant le lancement d’une souscription pour la rénovation de la Colonne du Crot-Pinçon dédiée aux Martyrs du Droit.

Médiathèque François Mitterrand Rue Jean Jaurès – 58500 Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et du 30e anniversaire de la Fondation, un stand sera installé vous permettant de rencontrer la déléguée territoriale pour échanger sur la collecte…

©Fondation du Patrimoine