Stand infos : Objectif job étudiant !, Bibliothèque Francophone Multimédia, Limoges

Informations pratiques

Stand infos : Objectif job étudiant ! Mercredi 16 septembre, 13h30 Bibliothèque Francophone Multimédia Haute-Vienne

En accès libre de 13h30 à 17h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T13:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T13:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00

Info Jeunes Limoges t’aide dans ta quête de job étudiant !

Rendez-vous le 16 septembre 2026 en accès libre entre 13h30 et 17h30 dans le hall de la BFM de Limoges pour mettre toutes les chances de ton côté avec des conseils et astuces pour structurer tes candidatures, créer et faire jouer ton réseau, et découvrir toutes les manières de travailler tes compétences !

Une information complémentaire sera apportée sur les autres thématiques Info Jeunes (vie étudiante, projet d’année de césure, BAFA, loisirs, etc.).

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Vente, restauration ou encore animation, on te donne les tips pour tes candidatures de jobs !

@ Info Jeunes Limoges