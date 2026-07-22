Stand-up Florence Mendez Délicate Théâtre de la Foucotte Nancy

Informations pratiques

Nancy

Stand-up Florence Mendez Délicate

Théâtre de la Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-14 18:00:00

fin : 2026-11-14 19:15:00

Date(s) :

2026-11-14

On ne dit jamais assez aux gens cons qu’ils sont cons, vous dirait Florence Mendez.

Dans un stand-up piquant et jubilatoire, cette forte tête pourtant ultra-sensible revient sur son parcours semé d’embûches.

Avec une répartie acide et une vivacité d’esprit qui la caractérisent, elle vous raconte son histoire, celle d’une jeune femme que le rejet de la différence et la maladie mentale n’auront pas réussi à arrêter.

Etonnante, touchante, inadaptée, Florence Mendez prend plaisir à dézinguer les normes et la bêtise humaine à coups de puncalines féroces mais toujours drôles.

Le saviez-vous ?

Florence Mendez a déjà un beau palmarès à son actif. Elle a remporté plusieurs concours d’humour, dont celui du prestigieux Voe Rire Festival de Liège. Elle s’est également fait remarquer à Montreux, ce qui lui a permis par la suite d’officier comme chroniqueuse sur la chaîne Texa, pour le talk-show Piquantes ! animé par Nicole Ferrani Depuis 2024 elle a rejoint la bande de Guillaume Meurice dans l’émission La Dernière sur Radio Nova.

Ouverture des portes 30 min avant le spectacle

Billetterie en ligne et possibilité d’une billetterie sur place le jour de l’événementTout public

24 .

Théâtre de la Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 43 16 86 86

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English :

You can never tell stupid people often enough that they’re stupid, Florence Mendez would tell you.

In a sharp and exhilarating stand-up routine, this strong-willed yet ultra-sensitive woman looks back on her journey, which has been fraught with obstacles.

With her trademark sharp wit and quick-thinking, she tells her story—that of a young woman whom the rejection of difference and mental illness have failed to stop.

Surprising, touching, and nonconformist, Florence Mendez takes pleasure in tearing apart social norms and human stupidity with fierce yet always funny punchlines.

Did you know?

Florence Mendez already has an impressive track record to her credit. She has won several comedy competitions, including the prestigious Voe Rire Festival in Liège. She also made a name for herself in Montreux, which later led to her serving as a columnist on the Texa channel for the talk show *Piquantes!* hosted by Nicole Ferrani. In 2024, she joined Guillaume Meurice’s team on the show *La Dernière* on Radio Nova.

Doors open 30 minutes before the show

Online ticketing available, with the option to purchase tickets at the door on the day of the event

L’événement Stand-up Florence Mendez Délicate Nancy a été mis à jour le 2026-07-17 par DESTINATION NANCY