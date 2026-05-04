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Stand up | Plateau Mado Comedy Club Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Stand up | Plateau Mado Comedy Club Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Stand up | Plateau Mado Comedy Club Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Centre Paris Anim’ Mado Robin

Adresse : 84 rue Mstislav Rostropovitch

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : <p>Inscription via Billetweb<br></p>

Dimanche 31 mai | 16h > 17h

Des jeunes pousses de l’humour montent sur scène, dans la grande salle de spectacle du centre Mado Robin, dans une ambiance conviviale et bienveillante ! Venez les écouter et leur faire un retour grâce à vos rires et applaudissements !

À partir de 16 ans.

Gratuit sur inscription

Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb

Des jeunes pousses de l’humour montent sur scène.
Le dimanche 31 mai 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit

Inscription via Billetweb

Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T16:00:00+02:00_2026-05-31T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch  75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin


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