Stand up | Plateau Mado Comedy Club Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Stand up | Plateau Mado Comedy Club Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris dimanche 31 mai 2026.
Dimanche 31 mai | 16h > 17h
Des jeunes pousses de l’humour montent sur scène, dans la grande salle de spectacle du centre Mado Robin, dans une ambiance conviviale et bienveillante ! Venez les écouter et leur faire un retour grâce à vos rires et applaudissements !
À partir de 16 ans.
Gratuit sur inscription
Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb
Des jeunes pousses de l’humour montent sur scène.
Le dimanche 31 mai 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Inscription via Billetweb
Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T16:00:00+02:00_2026-05-31T17:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin
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