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AGENDA · Perpignan

STARS 70 BOITACLOUS Palais des Congrès Perpignan

jeudi 22 avril 2027 · Palais des Congrès · Perpignan

STARS 70 BOITACLOUS Palais des Congrès Perpignan

Informations pratiques

Début
jeudi 22 avril 2027
Fin
jeudi 22 avril 2027
Heure de début
16:00:00
Lieu
Palais des Congrès
Adresse
Auditorium Charles Trénet
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
35 35 45 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

STARS 70 BOITACLOUS

Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 45

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-22 16:00:00
fin : 2027-04-22

Date(s) :
2027-04-22

Au Palais des Congrès, Un inoubliable voyage dans le temps !
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Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

At the Palais des Congr%E8s, an unforgettable journey through time!

L’événement STARS 70 BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-17 par PERPIGNAN TOURISME

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