STARTUP for Girls – Édition spéciale IA : filles de la 4ème à la 2nd Conseil Régional d’Ile-de-France Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Startup For Girls – Édition spéciale IA : Startupper, c’est pas sorcier !

↳ Pour les filles de 4ème, 3ème et 2nde d’Île-de-France

➤ 2 jours de challenge :29 & 30 octobre 2026 (9h00 – 17h30)

8 Boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Metro : Mairie de Saint-Ouen (ligne 13 ou 14)

Et si toi aussi, tu lançais ta startup ?

Instagram, YouTube, Uber, Doctolib, BlaBlaCar, Netflix, Ornikar… Tu les connais, tu les utilises et pourtant, as-tu déjà imaginé travailler dans la tech ou créer ta propre appli ?

Aujourd’hui, seulement 24 % des professionnels du numérique sont des femmes. Startup For Girls est là pour changer ça.

En 2 jours, on te plonge dans l’univers de l’entrepreneuriat et de l’IA pour te montrer que tu as ta place dans la tech.

Au programme

Jour 1 : Lance ta startup

Tire au sort une problématique… et construis une entreprise pour y répondre

Crée une vraie application grâce à l’IA

Pitche devant un jury de professionnels pour convaincre des investisseurs

Jour 2 : Améliore & remporte le défi

Endosse le rôle de consultante pour faire évoluer une application tirée au sort

Rencontre des professionnelles qui t’aident à résoudre tes défis

Pitche à nouveau devant le jury et remporte des prix

Ce que tu vas vivre

✦ Des témoignages d’entrepreneuses de la tech

✦ Un idéathon IA : imagine ta startup en équipe, structure ton idée avec l’IA

✦ Un pitch avec des prix à la clé : cadeaux, stages, visites d’entreprise, mentorat…

On t’accompagne à chaque étape.

Une idée simple peut devenir un grand projet. Et si c’était le tien ?

Inscris-toi et viens relever le défi !

Atelier découverte des métiers de la Tech / Startup / Entrepreneuriat pour les filles de la 4ème à la 2nd

Du jeudi 29 octobre 2026 au vendredi 30 octobre 2026 :

gratuit Public jeunes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-29T01:00:00+01:00

fin : 2026-10-31T00:59:59+01:00

Date(s) :

Conseil Régional d’Ile-de-France 8 Boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://my.weezevent.com/PARTICIPANTES-Startup-For-Girls-edition.I.A



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