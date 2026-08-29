STARTUP for Girls – Édition spéciale IA : filles de la 4ème à la 2nd Conseil Régional d’Ile-de-France Saint-Ouen-sur-Seine
jeudi 29 octobre 2026 · Conseil Régional d'Ile-de-France · Saint-Ouen-sur-Seine
Informations pratiques
Startup For Girls – Édition spéciale IA : Startupper, c’est pas sorcier !
↳ Pour les filles de 4ème, 3ème et 2nde d’Île-de-France
➤ 2 jours de challenge :29 & 30 octobre 2026 (9h00 – 17h30)
8 Boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Metro : Mairie de Saint-Ouen (ligne 13 ou 14)
Et si toi aussi, tu lançais ta startup ?
Instagram, YouTube, Uber, Doctolib, BlaBlaCar, Netflix, Ornikar… Tu les connais, tu les utilises et pourtant, as-tu déjà imaginé travailler dans la tech ou créer ta propre appli ?
Aujourd’hui, seulement 24 % des professionnels du numérique sont des femmes. Startup For Girls est là pour changer ça.
En 2 jours, on te plonge dans l’univers de l’entrepreneuriat et de l’IA pour te montrer que tu as ta place dans la tech.
Au programme
Jour 1 : Lance ta startup
- Tire au sort une problématique… et construis une entreprise pour y répondre
- Crée une vraie application grâce à l’IA
- Pitche devant un jury de professionnels pour convaincre des investisseurs
Jour 2 : Améliore & remporte le défi
- Endosse le rôle de consultante pour faire évoluer une application tirée au sort
- Rencontre des professionnelles qui t’aident à résoudre tes défis
- Pitche à nouveau devant le jury et remporte des prix
Ce que tu vas vivre
✦ Des témoignages d’entrepreneuses de la tech
✦ Un idéathon IA : imagine ta startup en équipe, structure ton idée avec l’IA
✦ Un pitch avec des prix à la clé : cadeaux, stages, visites d’entreprise, mentorat…
On t’accompagne à chaque étape.
Une idée simple peut devenir un grand projet. Et si c’était le tien ?
Inscris-toi et viens relever le défi !
Atelier découverte des métiers de la Tech / Startup / Entrepreneuriat pour les filles de la 4ème à la 2nd
Du jeudi 29 octobre 2026 au vendredi 30 octobre 2026 :
gratuit Public jeunes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 17 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-29T01:00:00+01:00
fin : 2026-10-31T00:59:59+01:00
Date(s) :
Conseil Régional d’Ile-de-France 8 Boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
https://my.weezevent.com/PARTICIPANTES-Startup-For-Girls-edition.I.A
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