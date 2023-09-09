Sténopé, dans le cadre de la Cité des sens : la vue, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Sténopé, dans le cadre de la Cité des sens : la vue 9 et 10 septembre 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-09-09T11:30:00+02:00 – 2023-09-09T12:45:00+02:00

Fin : 2023-09-10T16:15:00+02:00 – 2023-09-10T17:30:00+02:00

Après un rappel sur le procédé de réalisation d’un photogramme et de développement photo, découvrez l’expérience de la camera obscura, à l’origine de la photographie.… Avec le sténopé, son dérivé, expérimentez la prise de vue avec un appareil rudimentaire : une boite à thé percée d’un trou ! L’image se projette à l’envers sur le fond de la boîte et on la capture avec le papier argentique… Renversant, non ?

Proposé par La jolie boite noire

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/ »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Découvrez l’expérience de la camera obscura, à l’origine de la photographie.… Dans le cadre de la CITÉ DES SENS : LA VUE vue sens