Stephan Eicher Box Office Limoges Place Stalingrad Limoges
mardi 17 novembre 2026 · Place Stalingrad · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Stephan Eicher Box Office Limoges
Place Stalingrad Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges Haute-Vienne
Tarif : 49.2 – 49.2 – 62.2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17 21:30:00
Date(s) :
2026-11-17
Concert.
Je ne peux pas m’en empêcher.
La page blanche ne m’effraie pas.
Un tabouret de piano, c’est souvent le seul endroit où le monde cesse d’être trop bruyant, trop complexe.
Une guitare posée sur les genoux aide quand tout devient trop rapide, trop lourd.
Alors sortent des harmonies, des mélodies sur des textes des amis écrivains Philippe Dijan et Martin Suter.
Et puis je joue ces graines musicales à d’autres amis.
Ils se mettent à jouer avec moi, me poussent à les enregistrer, et d’autres musiciens viennent s’ajouter, d’autres mains aussi.
Et soudain, ces chansons prennent vie. Elles deviennent un album, trouvent leur titre Poussière d’or…
Il est temps de les partager comme un pain encore chaud déposé au centre d’une table.
Stephan Eicher
Durée 1h30 environ. .
Place Stalingrad Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stephan Eicher Box Office Limoges
L’événement Stephan Eicher Box Office Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Rap Symphonique Il était une fois Marseille Festival 1001 Notes Limoges 15 juillet 2026
- Festival 1001 Notes Patinoire de Limoges Limoges 15 juillet 2026
- La maison de mes rêves (7-12 ans), Quartier de la Cité, Limoges 15 juillet 2026
- Atelier enfant 7-12 ans La maison de mes rêves Limoges 15 juillet 2026
- Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet : de 6 à 10 ans, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges 15 juillet 2026