Stephan Eicher Box Office Limoges Place Stalingrad Limoges

Informations pratiques

Limoges

Stephan Eicher Box Office Limoges

Place Stalingrad Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges Haute-Vienne

Tarif : 49.2 – 49.2 – 62.2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 20:00:00

fin : 2026-11-17 21:30:00

Date(s) :

2026-11-17

Concert.

Je ne peux pas m’en empêcher.

La page blanche ne m’effraie pas.

Un tabouret de piano, c’est souvent le seul endroit où le monde cesse d’être trop bruyant, trop complexe.

Une guitare posée sur les genoux aide quand tout devient trop rapide, trop lourd.

Alors sortent des harmonies, des mélodies sur des textes des amis écrivains Philippe Dijan et Martin Suter.

Et puis je joue ces graines musicales à d’autres amis.

Ils se mettent à jouer avec moi, me poussent à les enregistrer, et d’autres musiciens viennent s’ajouter, d’autres mains aussi.

Et soudain, ces chansons prennent vie. Elles deviennent un album, trouvent leur titre Poussière d’or…

Il est temps de les partager comme un pain encore chaud déposé au centre d’une table.

Stephan Eicher

Durée 1h30 environ. .

Place Stalingrad Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Stephan Eicher Box Office Limoges

L’événement Stephan Eicher Box Office Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole