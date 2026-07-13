Steve ‘n’ Seagulls + 1ère partie 6PAR4 Laval

Informations pratiques

Laval

Steve ‘n’ Seagulls + 1ère partie

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : 23 – 23 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 20:30:00

fin : 2027-03-13 01:00:00

Date(s) :

2027-03-12

Que ce soit par une froide journée d’hiver ou une douce nuit d’été en Finlande, l’histoire commence aux alentours de l’année 2010.

Quelqu’un a alors l’idée folle de mélanger le bluegrass, le folk finlandais et le rock/metal. Le résultat ? Steve ‘n’ Seagulls. Le groupe que vous ne saviez pas avoir manqué, mais que vous savez vouloir réécouter. Venus tout droit de Finlande, cette joyeuse bande carbure aujourd’hui plus fort et plus vite que jamais.

Pour faire court en 2014, le groupe filme trois vidéos de musique live à la ferme. La seconde, leur reprise inédite et pleine de fraîcheur du classique Thunderstruck d’AC/DC, enflamme Internet. Soudain, cette « nuée de mouettes » se retrouve à parcourir le globe, à enregistrer un album et à enchaîner les tournées à un rythme effréné.

Depuis 2014, Steve ‘n’ Seagulls a enregistré quatre albums studio. Leur premier opus, Farm Machine (2015), les a emmenés sur les routes pour 170 concerts à travers l’Europe et l’Amérique du Nord, faisant vibrer et sourire le public des petits clubs jusqu’aux plus grands festivals européens.

En 2025, le soleil illuminera enfin le cinquième album tant attendu du groupe The Dark Side of the Moo !

Enregistré et produit avec la même équipe que le précédent, Steve ‘n’ Seagulls a une nouvelle fois repoussé et brisé les limites du bluegrass progressif et du « newgrass ». L’album fusionne des genres qu’il est difficile d’imaginer ensemble, et pourtant, ils se rencontrent et se serrent la main comme de vieux amis. Entre compositions originales et classiques réarrangés, cet opus forme une nouvelle « soupe musicale » savoureuse, prête à être servie lors de leur tournée européenne 2025.

Partout, des petits clubs aux scènes géantes, le public a été témoin de leurs aventures musicales et de leur bonne humeur communicative. Et les « Mouettes » ne comptent pas s’arrêter de voler ! .

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com

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English :

Whether on a cold winter day or a balmy summer night in Finland, the story begins around the year 2010.

L’événement Steve ‘n’ Seagulls + 1ère partie Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME