Still, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

vendredi 28 mai 2027 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Still Vendredi 28 mai 2027, 20h30 La Grande Scène du Chesnay Yvelines

1re série : 42 € – 2e série : 38 € – Abonné 1re série : 39 € – Moins de 26 ans : 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-28T20:30:00+02:00 – 2027-05-28T21:50:00+02:00

Fin : 2027-05-28T20:30:00+02:00 – 2027-05-28T21:50:00+02:00

DE LIA ROMEO

ADAPTATION CHRISTIAN SIMÉON

MISE EN SCÈNE ANNE BOUVIER

AVEC FLORENCE PERNEL ET BERNARD MALAKA

SCÉNOGRAPHIE EMMANUEL CHARLES

LUMIÈRE DENIS KORANSKY

MUSIQUE PHILIPPE KELLY

PRODUCTION LES GRANDS THÉÂTRES JÉRÔME FOUCHET

LA PIÈCE STILL DE LIA ROMEO EST REPRÉSENTÉE PAR L’AGENCE DRAMA – (WWW.DRAMAPARIS.COM) EN ACCORD AVEC PARADIGM TALENT AGENCY USA

DURÉE 1H20

Helen et Mark se sont passionnément aimés il y a plus de trente ans.

Pourquoi se retrouver aujourd’hui dans ce bar d’hôtel ? Qu’est venu chercher Mark ?

Quel compte Helen vient-elle régler ?

Une comédie cruelle et effrénée dans une Amérique divisée, où les masques tombent et dans laquelle un homme et une femme se retrouvent confrontés aux choix qu’ils n’ont pas faits…

Un texte fort qui aborde tous les sujets qui bouleversent aujourd’hui la société américaine, et même la nôtre, sur fond de love story, pour un couple dans la soixantaine magnifiquement interprété par Florence Pernel et Bernard Malaka. Notre coup de cœur duFestival Off d’Avignon.

« Une comédie dramatique où on rit autant qu’on est ému » LE VAUCLUSE

« Anne Bouvier dirige deux comédiens hors pairs » LE FIGARO

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]

Théâtre

© Patrick Swirc