Story of… — Laila Soliman, MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny

Story of… — Laila Soliman 24 – 27 septembre MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

De 9€ à 25€, réservation sur mc93.com dès le 11 juin 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-27T15:30:00+02:00 – 2026-09-27T16:30:00+02:00

Story of…

Laila Soliman

Théâtre, danse, musique — création 2025

Du 24 au 27 septembre

Durée 1h

Salle Christian Bourgois

En arabe surtitré

Avec le Festival d’Automne 2026

La metteuse en scène et dramaturge égyptienne Laila Soliman s’intéresse à ce qui reste et confronte l’intime et le collectif pour travailler à partir de récits d’expériences vécues. Avec Story of…, elle explore les vides laissés par la disparition d’un enfant.

Il y a quelques années, Laila Soliman perd son enfant quatre jours après sa naissance. Elle constate alors que si les naissances heureuses se célèbrent publiquement, celles qui n’aboutissent pas ou se compliquent sont passées sous silence, reléguées à la sphère privée. Convaincue que le partage peut être source de réparation, elle met son expérience en résonance avec d’autres récits de mères. Pourquoi, dans de nombreuses régions du monde, est-il si difficile de pleurer, de faire son deuil et de partager avec les siens la perte périnatale d’un enfant ? Sur scène, la musique live de Nancy Mounir dialogue avec les mouvements de Sherin Hegazy, qui s’appuie sur le vocabulaire de la danse du ventre pour interroger fertilité, fécondité et féminité. Le bassin ondule, vibre, se contracte, comme traversé par une mémoire partagée. Les images de Bissane Al-Charif se concentrent sur les mains, les regards, les bouches des femmes qui témoignent : autant de fragments portant des récits longtemps étouffés. Elles ouvrent un espace sensible où ces paroles vulnérables peuvent enfin se déposer et résonner.

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Conception, mise en scène et direction artistique Laila Soliman

Avec Sherin Hegazy

Chorégraphie Sherin Hegazy

Scénographie et création vidéo Bissane Al Charif

Création sonore et musique live et création sonore Nancy Mounir

Assistante à la direction et au montage vidéo, vidéographe Abigail Chien

Assistante à la production et à la direction Mariam Akmal

Direction technique Ahmed Ashmawy

Création et Régie lumière Saber el Sayed

Ingénierie du son live Mohamed Sabry

Production Virginie Dupray

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Coproduction New York University in Abu Dhabi, The Arab Fund for Art & Culture, MC93 – Maison de la Culture de la Seine-Saint-Denis, Festival d’Automne à Paris, Saison Méditerranée 2026, Festival Spielart (Munich)

Soutien Orient Productions (Le Caire), Libr’Arts (Montpellier)

Remerciements Goethe Institut (Le Caire)

MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis 9 boulevard lénine Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0141607272 https://www.mc93.com/ Par sa programmation artistique, sa réputation et son évolution, la MC93, héritière des ambitieuses maisons de la culture voulues par l’État et portée par les collectivités locales, occupe une place singulière dans le label des Scènes Nationales puisqu’elle est à la fois un lieu de production de spectacle et ouverte sur l’international depuis son origine. Depuis 2020, elle est Pôle Européen de Production. La MC93 est ouverte au public :

le lundi de 12h à 15h,

du mardi au vendredi à partir de 12h à 18h, ou jusqu’au spectacle.

Le week-end, 1h avant les représentations.

MC93 — maison de la culture de Seine-Saint-Denis

9 boulevard Lénine

93000 Bobigny

01 41 60 72 72

Métro Ligne 5 Station Bobigny – Pablo Picasso puis 5 minutes à pied

Tramway T1 Station Hôtel-de-ville de Bobigny – Maison de la Culture

Bus 146, 148, 303, 615, 620 Station Bobigny – Pablo Picasso

Bus 134, 234, 251, 322, 301 Station Hôtel-de-ville

En Vélib’ Stations Bobigny – Pablo-Picasso et Jean-Jaurès – Place de la Libération

Le parking de l’hôtel de ville est disponible tous les jours de spectacles (fermeture 1h après la fin des représentations). L’entrée se situe Avenue du Président Salvador Allende à 5 minutes à pied de la MC93.

Story of…

© Ahmed Al Saaty