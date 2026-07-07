Street art Théâtre de l’espace Besançon

Informations pratiques

Besançon

Street art

Théâtre de l’espace 3 Place de l’Europe Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

L’ensemble Les Apaches s’amuse à mélanger les genres en rassemblant au sein de sa tribu, musiciens, compositeurs et artistes du déplacement. Il croise ainsi les visions urbaines de trois compositeurs français d’aujourd’hui (dont Régis Campo avec sa pièce Street Art) et dialogue avec le pionnier de la musique minimaliste, Steve Reich, influenceur depuis des générations de la musique pop, rock et contemporaine. Ce spectacle mêle musique et free-run chorégraphique, sur scène et en vidéo un véritable dialogue se crée entre la musique et les performances du free runner Johan Tonnoir et du danseur acrobate Andrea Catozzi. .

Théâtre de l’espace 3 Place de l’Europe Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Street art

L’événement Street art Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)