Street Food Festival Rue Anatole France Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Street Food Festival

Du jeudi 18 au samedi 20 juin 2026 de 17h à 0h. Rue Anatole France Parc Jourdan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 17:00:00

fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Après le succès de l’édition 2025 et ses 20 000 visiteurs le Parc Jourdan se transforme pendant trois soirées d’été, en véritable temple de la street food provençale.

Au programme 25 exposants, des recettes créatives à base de produits locaux et de saison, des bières artisanales du département et des vins AOC des Bouches-du-Rhône, le tout dans une ambiance festive et conviviale.



Et pour pimenter l’expérience la Kermesse des sens, un parcours ludique et inclusif qui invite à découvrir la gastronomie autrement. De retour en 2026, la Kermesse des Sens propose aussi des expériences gourmandes et inclusives jeux immersifs, découvertes sensorielles et animations accessibles à tous. .

Rue Anatole France Parc Jourdan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 13 84 13 info@myprovence.fr

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English :

After the success of the 2025 edition, with its 20,000 visitors, the Parc Jourdan is transformed for three summer evenings into a veritable temple of Provencal street food.

L’événement Street Food Festival Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence