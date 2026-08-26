Street League Paris 2026 Stade de Roland Garros PARIS

Informations pratiques

La Street League Skateboarding revient à Paris le 3 octobre 2026 pour transformer, une fois de plus, les célèbres courts en terre battue en une scène internationale de skateboard ! Cette année encore , les meilleurs skateurs du monde sont de retour pour l’une des étapes les plus uniques et inoubliables du circuit.

Affiche SLS 2026. ; Crédits : Street League Skateboarding.

Un an après une édition mythique marquée par la victoire, à domicile, du français Vincent Milou, la Street League – la plus grande compétition internationale de skate du monde – repose ses valises à Roland-Garros (16e) !

Le samedi 03 octobre 2026

de à

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-04T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-10-03T00:00:00+02:00_2026-10-03T23:59:00+02:00

Stade de Roland Garros 1 place de la porte d’Auteuil 75016 PARIS



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