Street League Paris 2026 Stade de Roland Garros PARIS
samedi 3 octobre 2026 · Stade de Roland Garros · PARIS
Informations pratiques
La Street League Skateboarding revient à Paris le 3 octobre 2026 pour transformer, une fois de plus, les célèbres courts en terre battue en une scène internationale de skateboard ! Cette année encore , les meilleurs skateurs du monde sont de retour pour l’une des étapes les plus uniques et inoubliables du circuit.
Un an après une édition mythique marquée par la victoire, à domicile, du français Vincent Milou, la Street League – la plus grande compétition internationale de skate du monde – repose ses valises à Roland-Garros (16e) !
Le samedi 03 octobre 2026
de à
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-04T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-10-03T00:00:00+02:00_2026-10-03T23:59:00+02:00
Stade de Roland Garros 1 place de la porte d’Auteuil 75016 PARIS
Afficher la carte du lieu Stade de Roland Garros et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Visite du cimetière de Montmartre paysage et célébrité cimetière de Montmartre paris 26 août 2026
- ATELIERS EN FAMILLE Square Emmanuel Fleury PARIS 26 août 2026
- Les mal-aimés Maison Paris Nature Paris 26 août 2026
- L’heure du bain : Battle de danse par la boom électro dans la piscine Piscine Roger Le Gall PARIS 26 août 2026
- Film « Le Voyage du Prince » et ciné-philo au Luminor Hotel de Ville Luminor Hôtel de Ville Paris 26 août 2026