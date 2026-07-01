Street Tour – Darwin, Darwin, Bordeaux

Informations pratiques

Street Tour – Darwin Jeudi 23 juillet, 17h00 Darwin Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T17:00:00+02:00 – 2026-07-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T17:00:00+02:00 – 2026-07-23T21:00:00+02:00

Bordeaux 3×3 Ballistik organsise dans le cadre de son Sumer Tour la tournée des playground de Bordeaux avec au programme: pick up 3×3, qualif 1vs1 contest, de la musique, une recyclerie sportive et une buvette

Darwin Quai des Queyries, 33000 Bordeaux Bordeaux 33072 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@bordeaux3x3.fr »}]

Venez jouer au basket 3×3 dans une ambiance communautaire avec de la musique, une recyclerie sportive et de quoi se rafraichir avec la buvette ! Basket Basket3x3

Hargain Oihan