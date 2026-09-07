Structures Sonores Baschet un patrimoine vivant dans un lieu magique, Maison et atelier Baschet, Saint-Michel-sur-Orge

Informations pratiques

Structures Sonores Baschet un patrimoine vivant dans un lieu magique Dimanche 20 septembre, 14h30 Maison et atelier Baschet Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Lieu emblématique des structures sonores Baschet, l’ancien atelier de Bernard Baschet, pionnier de l’art sonore, reste ce lieu unique où l’on peut voir, toucher, entendre des pièces uniques et rares.

l’exporation de cette oeuvre est accompagnée par des musicien.nes de l’association Structures Sonores Baschet. Il y en a pour tous les âges et toutes les sensibilités.

Bienvenu

Maison et atelier Baschet 17 rue des fusillés de la résistance 91240 Saint Michel sur Orge Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France 0950252391 http://www.baschet.org https://www.facebook.com/structuressonoresbaschet/ [{« owner »: {« uid »: 64856621, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 180 », « bookingContact »: « contact@baschet.org », « venueId »: 151931, « description »: « Les Fru00e8res Baschet ont dans les annu00e9es 50 inventu00e9 de nouveaux sons qui ont pris la forme de structures sonores mu00e9talliques. Elles sont conu00e7ues pour pouvoir jouer de la musique mu00eame sans u00eatre musicien.ne. nCu00e9lu00e8bres dans le monde entier, elles sont souvent utilisu00e9e pour de la musique de film (Monte Cristo…). nLe plus connu de ces structures sonores est le Cristal, un instrument puissant, ou00f9 l’on produit le son en caressant des tiges de verre faisant vibrer des masses de mu00e9tal.nL’atelier d’artiste est ce lieu ou00f9 sont exposu00e9es et disponibles au jeu des piu00e8ces uniques au monde.nUn univers fascinant , rare et accessible u00e0 toutes tous », « dates »: [{« quantity »: « 1 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789907400000, « id »: 1}], « bookingEmail »: « contact@baschet.org », « category »: « EVENEMENT_MUSIQUE », « musicType »: « OTHER », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Lieu de patrimoine vivant, l’atelier de Bernard Baschet est le paradis des amoureux du son. Pionniers de l’art sonore, exposés dans le monde entier, l’atelier rassemble nombre de sculptures sonores uniques au monde.

Interdit de ne pas toucher reste notre mot d’ordre car c’est une expérience sensible à faire par soi même.

Un instrumentarium à la taille des enfants pour parler la musique sans en connaitre ni la grammaire ni l’orthographe est aussi là pour le plaisir de tous les âges.

Certains de nos instruments sont accessibles au personnes en fauteuil, mais nos toilettes ne le sont pas (pas encore)

Réservation obligatoire pour une question de jauge du public. RER C arrêt Saint Michel sur Orge, à 5 mn à pied de la gare

Lieu emblématique des structures sonores Baschet, l’ancien atelier de Bernard Baschet, pionnier de l’art sonore, reste ce lieu unique où l’on peut voir, toucher, entendre des pièces uniques et rares.…

©Cédrick Boudon