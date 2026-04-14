Studio 13/16 – Welcome Party La Gaîté Lyrique Paris
Studio 13/16 – Welcome Party La Gaîté Lyrique Paris samedi 18 avril 2026.
Venez célébrer l’installation du Studio 13/16 à la Gaîté Lyrique !
Dans le contexte de la métamorphose du Centre Pompidou et du programme Constellation qui accompagne la fermeture temporaire de son bâtiment jusqu’en 2030, le Studio 13/16 a été relocalisé à la Gaîté Lyrique.
Programme de la Welcome Party
➜ En continu
Découvrez la Pompicyclette du Centre Pompidou !
Un vélo ? Un tuyau ? Un
vélo-tuyau ? … La Pompicyclette du Centre Pompidou se déploie tout au
long du week-end ! Espace de rencontres et de dialogue, une bulle de
folie créative, un point d’information sur toute l’activité du Centre
Pompidou et de sa Constellation.
Le Studio 13/16 vu par Badou !
Le
Studio 13/16 se découvre et se donne à voir à travers le regarder
singulier de son public ! Pour la Welcome Party,
Badou, jeune autodidacte et fidèle du Studio 13/16 au Centre Pompidou
documente le week-end d’ouverture.
➜ Sam. 18.04 à 15h30
Performance inédite Expansion Sensorielle par Filfrap.
Filipe Francisco
Pereira Silva est un danseur et chorégraphe d’origine capverdienne.
Artiste autodidacte, son langage corporel s’inspire de l’espace public
et de la rue comme lieu d’apprentissage et de construction
identitaire. Pour la Welcome Party du Studio 13/16, Filfrap vous invite à
découvrir le nouvel espace du Studio 13/16 à la Gaîté Lyrique par la
danse. Une performance inédite ; entre extérieur et intérieur, les
espaces se confondent et le corps en mouvement devient un vecteur de
représentation et de liberté.
➜ Sam. 18.04 & Dim. 19.04 à 16h30
Apprends-moi quelque chose !
Une discussion avec Anis Rahli
Anis Rahli est
un acteur, réalisateur et humoriste. À la fois créateur de contenu,
communicant et explorateur d’idées, son approche autodidacte et touche à
tout investit différents formats d’expression au croisement de la
fiction et de l’intime. Il invite, samedi et dimanche, à une discussion
où le public devient le sujet principal de l’échange, pour faire des
anecdotes de chacun des thèmes à débattre.
➜ Dim. 19.04
READ THE ROOM, DJ set participatif avec Lola Ondi Kwa
Lire
son public, comprendre l’ambiance, se comprendre soi-même : être
DJ, c’est être à l’écoute. A travers différents styles de musique et de
danse, en montrant aux participant.es comment mixer et construire
une progression, Lola Ondi Kwa propose une expérience intéractive autour
du DJing pour se raconter en musique.
Le Studio 1316 vous invite à sa Welcome Party ! Un week-end festif où la création, la pratique et la jeunesse sont au cœur des échanges.
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 19 avril 2026 :
samedi, dimanche
de 15h00 à 19h00
gratuit
Dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00;2026-04-19T15:00:00+02:00_2026-04-19T19:00:00+02:00
La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris
Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)
Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)
Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)
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