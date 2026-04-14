Studio 13/16 – Welcome Party La Gaîté Lyrique Paris

Venez célébrer l’installation du Studio 13/16 à la Gaîté Lyrique !

Dans le contexte de la métamorphose du Centre Pompidou et du programme Constellation qui accompagne la fermeture temporaire de son bâtiment jusqu’en 2030, le Studio 13/16 a été relocalisé à la Gaîté Lyrique.

Programme de la Welcome Party

➜ En continu

Découvrez la Pompicyclette du Centre Pompidou !

Un vélo ? Un tuyau ? Un

vélo-tuyau ? … La Pompicyclette du Centre Pompidou se déploie tout au

long du week-end ! Espace de rencontres et de dialogue, une bulle de

folie créative, un point d’information sur toute l’activité du Centre

Pompidou et de sa Constellation.

Le Studio 13/16 vu par Badou !

Le

Studio 13/16 se découvre et se donne à voir à travers le regarder

singulier de son public ! Pour la Welcome Party,

Badou, jeune autodidacte et fidèle du Studio 13/16 au Centre Pompidou

documente le week-end d’ouverture.

➜ Sam. 18.04 à 15h30

Performance inédite Expansion Sensorielle par Filfrap.

Filipe Francisco

Pereira Silva est un danseur et chorégraphe d’origine capverdienne.

Artiste autodidacte, son langage corporel s’inspire de l’espace public

et de la rue comme lieu d’apprentissage et de construction

identitaire. Pour la Welcome Party du Studio 13/16, Filfrap vous invite à

découvrir le nouvel espace du Studio 13/16 à la Gaîté Lyrique par la

danse. Une performance inédite ; entre extérieur et intérieur, les

espaces se confondent et le corps en mouvement devient un vecteur de

représentation et de liberté.

➜ Sam. 18.04 & Dim. 19.04 à 16h30

Apprends-moi quelque chose !

Une discussion avec Anis Rahli

Anis Rahli est

un acteur, réalisateur et humoriste. À la fois créateur de contenu,

communicant et explorateur d’idées, son approche autodidacte et touche à

tout investit différents formats d’expression au croisement de la

fiction et de l’intime. Il invite, samedi et dimanche, à une discussion

où le public devient le sujet principal de l’échange, pour faire des

anecdotes de chacun des thèmes à débattre.

➜ Dim. 19.04

READ THE ROOM, DJ set participatif avec Lola Ondi Kwa

Lire

son public, comprendre l’ambiance, se comprendre soi-même : être

DJ, c’est être à l’écoute. A travers différents styles de musique et de

danse, en montrant aux participant.es comment mixer et construire

une progression, Lola Ondi Kwa propose une expérience intéractive autour

du DJing pour se raconter en musique.

Le Studio 1316 vous invite à sa Welcome Party ! Un week-end festif où la création, la pratique et la jeunesse sont au cœur des échanges.

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 19 avril 2026 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 19h00

gratuit

Dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-19T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00;2026-04-19T15:00:00+02:00_2026-04-19T19:00:00+02:00

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/studio-1316-welcome-party/



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