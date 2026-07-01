Studio impérial, Château de Compiègne, Compiègne

Informations pratiques

Studio impérial 14 et 15 novembre Château de Compiègne Oise

https://chateaudecompiegne.fr/agenda

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T10:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-15T10:00:00+01:00 – 2026-11-15T18:00:00+01:00

À l’occasion du week-end organisé les 14 et 15 novembre 2026 en l’honneur de l’impératrice Eugénie, le château de Compiègne proposera des séances de portraits dans un décor de studio de photographe du XIXe siècle, en partenariat avec Photo Hutin.

Les visiteurs seront invités à revêtir des costumes et accessoires inspirés du Second Empire afin d’incarner un invité des Séries et repartiront avec un portrait souvenir au format numérique.

Château de Compiègne Place du Général De Gaulle, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France +33344384700 https://chateaudecompiegne.fr [{« type »: « link », « value »: « https://chateaudecompiegne.fr/agenda »}] SNCF Paris-Gare du Nord – Parking gratuit dans la limite des places disponibles – Librairie-boutique

À l’occasion du week-end de la Sainte-Eugénie, le château de Compiègne proposera des séances de portraits dans un décor de studio de photographe du XIXe siècle, en partenariat avec Photo Hutin.

Marck, L’Impératrice Eugénie en Dogaresse, v. 1863

© GrandPalaisRmn (Domaine de Compiègne) / Stéphane Maréchalle