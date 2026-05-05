Sublime Tour Luther en concert Le Cargö Caen

Caen

Sublime Tour Luther en concert

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 19:00:00

fin : 2027-01-16 23:59:00

Date(s) :

2027-01-16

LUTHER retrouve la scène dans le cadre du SUBLIME TOUR, réparti sur deux jours et trois événements dont un live de ROUNHAA et un SUBLIME CLUB*

LUTHER retrouve la scène dans le cadre du SUBLIME TOUR, réparti sur deux jours et trois événements dont un live de ROUNHAA et un SUBLIME CLUB*

*SUBLIME CLUB +18 ans uniquement .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

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English : Sublime Tour Luther en concert

LUTHER returns to the stage as part of the SUBLIME TOUR, spread over two days and three events including a live performance by ROUNHAA and a SUBLIME CLUB*.

L’événement Sublime Tour Luther en concert Caen a été mis à jour le 2026-04-29 par Calvados Attractivité