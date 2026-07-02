Subméditerranée, La Maison méditerranéenne des sciences humaines et sociales, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Subméditerranée 30 avril et 27 mai 2027 La Maison méditerranéenne des sciences humaines et sociales Bouches-du-Rhône

Limité à 200 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-30T09:00:00+02:00 – 2027-04-30T18:30:00+02:00

Fin : 2027-05-27T10:00:00+02:00 – 2027-05-27T17:30:00+02:00

Une journée d’étude est orgaisée par le Centre Camille Jullian (CNRS), l’Université Aix-Marseille et l’Institut d’archéologie méditerranéenne ARKAIA. Cette évènement vise à réunir, dans un cadre académique, les différents acteurs impliqués dans la production et l’usage des images sous-marines : photographes scientifiques, artistes-auteurs, chercheurs et théori-ciens de la photographie, entre autres. Un appel à contributions sera prochainement lancé (juin 2026) à destination de ces différents profils.

Hébergée à la Maison méditerranéenne des sciences humaines et sociales, cette journée, qui aura lieu en mai 2027, alterne communications et tables rondes afin d’établir un pano-rama de la photographie sous-marine scientifique, tout en interrogeant la notion de paysage sous-marin et les modalités selon lesquelles art, technologie et recherche scientifique se nourrissent mutuellement.

La Maison méditerranéenne des sciences humaines et sociales 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 jas de bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.52.40.00 https://www.mmsh.fr/ nterdisciplinaire, internationale, interinstitutionnelle, la Mmsh s’inscrit dans le territoire provençal et national par sa spécificité méditerranéenne.

Depuis sa fondation en 1997, elle joue le rôle de « tête de pont » entre les rives de la Méditerranée et favorise les contacts entre les cultures qui s’y sont succédées grâce aux recherches croisées de ses chercheurs. 5, rue du Château de l’Horloge

CS 90412

13097 Aix en Provence

Cedex 2

Accès en bus à proximité

Parking

Une journée d’étude est orgaisée par le Centre Camille Jullian (CNRS), l’Université Aix-Marseille et l’Institut d’archéologie méditerranéenne ARKAIA. Cette évènement vise à réunir, dans un cadre les…

© Jonas Forchini