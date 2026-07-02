Subméditerranée, La Maison méditerranéenne des sciences humaines et sociales, Aix-en-Provence
vendredi 30 avril 2027 · La Maison méditerranéenne des sciences humaines et sociales · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Subméditerranée 30 avril et 27 mai 2027 La Maison méditerranéenne des sciences humaines et sociales Bouches-du-Rhône
Limité à 200 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-30T09:00:00+02:00 – 2027-04-30T18:30:00+02:00
Fin : 2027-05-27T10:00:00+02:00 – 2027-05-27T17:30:00+02:00
Une journée d’étude est orgaisée par le Centre Camille Jullian (CNRS), l’Université Aix-Marseille et l’Institut d’archéologie méditerranéenne ARKAIA. Cette évènement vise à réunir, dans un cadre académique, les différents acteurs impliqués dans la production et l’usage des images sous-marines : photographes scientifiques, artistes-auteurs, chercheurs et théori-ciens de la photographie, entre autres. Un appel à contributions sera prochainement lancé (juin 2026) à destination de ces différents profils.
Hébergée à la Maison méditerranéenne des sciences humaines et sociales, cette journée, qui aura lieu en mai 2027, alterne communications et tables rondes afin d’établir un pano-rama de la photographie sous-marine scientifique, tout en interrogeant la notion de paysage sous-marin et les modalités selon lesquelles art, technologie et recherche scientifique se nourrissent mutuellement.
La Maison méditerranéenne des sciences humaines et sociales 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 jas de bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.52.40.00 https://www.mmsh.fr/ nterdisciplinaire, internationale, interinstitutionnelle, la Mmsh s’inscrit dans le territoire provençal et national par sa spécificité méditerranéenne.
Depuis sa fondation en 1997, elle joue le rôle de « tête de pont » entre les rives de la Méditerranée et favorise les contacts entre les cultures qui s’y sont succédées grâce aux recherches croisées de ses chercheurs. 5, rue du Château de l’Horloge
CS 90412
13097 Aix en Provence
Cedex 2
Accès en bus à proximité
Parking
Une journée d’étude est orgaisée par le Centre Camille Jullian (CNRS), l’Université Aix-Marseille et l’Institut d’archéologie méditerranéenne ARKAIA. Cette évènement vise à réunir, dans un cadre les…
© Jonas Forchini
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Terrasse économique L’économie sert-elle encore à comprendre le monde ? L’Archevêché Aix-en-Provence 2 juillet 2026
- Sur les traces des peintres de Provence La Balade Cezanne Aix-en-Provence 2 juillet 2026
- Conférence Le Patrimoine Vivant, moteur économique des Territoires Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence 2 juillet 2026
- La Nuit Des Galeries Aix-en-Provence 2 juillet 2026
- Ciné débat Manger pour vivre Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence 2 juillet 2026