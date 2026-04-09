Subterranean Street Society SUPERSONIC Paris

SUBTERRANEAN STREET SOCIETY (22h00)

(Grunge folk – Amsterdam, NDL)

Basé à Amsterdam, le trio dano-néerlandais Subterranean Street Society mêle l’énergie brute du grunge à la narration folk. Leurs chansons résonnent comme des confessions, oscillant entre une honnêteté fragile et une puissance explosive. Leur son se situe quelque part entre Nirvana et Mumford & Sons. Attendez-vous à des guitares saturées, des dynamiques intenses et des paroles poétiques qui vont droit au cœur.

https://subterraneanstreetsociety.bandcamp.com/music

https://www.youtube.com/watch?v=aIlIcIqH9Rw

La suite de la programmation arrive très vite !

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Mercredi 14 Octobre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Gary Clark Jr, The Black Keys & Rival Sons

Le mercredi 14 octobre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-14T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-15T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-14T19:00:00+02:00_2026-10-14T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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