Subterranean Street Society SUPERSONIC Paris
Subterranean Street Society SUPERSONIC Paris mercredi 14 octobre 2026.
SUBTERRANEAN STREET SOCIETY (22h00)
(Grunge folk – Amsterdam, NDL)
Basé à Amsterdam, le trio dano-néerlandais Subterranean Street Society mêle l’énergie brute du grunge à la narration folk. Leurs chansons résonnent comme des confessions, oscillant entre une honnêteté fragile et une puissance explosive. Leur son se situe quelque part entre Nirvana et Mumford & Sons. Attendez-vous à des guitares saturées, des dynamiques intenses et des paroles poétiques qui vont droit au cœur.
https://subterraneanstreetsociety.bandcamp.com/music
https://www.youtube.com/watch?v=aIlIcIqH9Rw
La suite de la programmation arrive très vite !
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Mercredi 14 Octobre 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
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SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
Cette soirée plaira aux fans de… Gary Clark Jr, The Black Keys & Rival Sons
Le mercredi 14 octobre 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-15T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T19:00:00+02:00_2026-10-14T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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