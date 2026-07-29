Succès-reprise ou le beurre l’argent du beurre et … Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Succès-reprise ou le beurre l’argent du beurre et …

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Trois comédiens répètent la reprise d’une pièce à succès. L’intrigue met en scène une femme qui quitte son mari pour son amant. Au fil des répétitions, la comédienne, dans sa vraie vie, quitte son mari qui joue son amant sur scène pour son amant qui joue son mari dans la pièce.

Jeu spectaculaire et malin CHARLIE HEBDO

Un petit bijou, c’est drôle, original, dynamique et imprévisible jusqu’au bout. Comme la vie ! Bravo !!VAUCLUSE MATIN

Un délice REG’ARTS

Une comédie dont on se délecte LA PROVENCE

On rit énormément FROGGY’S DELIGHT

Auteur Hervé Devolder

Mise en scène Hervé Devolder

Distribution Hervé Devolder, Agathe Quelquejay et Michel Laliberté

Lumières Denis Koransky

Affiche Marianne Seguin

Costumes Michele Pezzin

Production et diffusion Théâtre Essaion Paris Sea Art

Durée 1H05 .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Succès-reprise ou le beurre l’argent du beurre et …

L’événement Succès-reprise ou le beurre l’argent du beurre et … Sens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais