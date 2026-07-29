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Succès-reprise ou le beurre l’argent du beurre et … Théâtre Municipal Sens

vendredi 9 octobre 2026 · Théâtre Municipal · Sens

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre Municipal
Adresse
21 Boulevard des Garibaldi
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
10 10 10 Tarif réduit Tarif jeunes

Sens

Succès-reprise ou le beurre l’argent du beurre et …

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Trois comédiens répètent la reprise d’une pièce à succès. L’intrigue met en scène une femme qui quitte son mari pour son amant. Au fil des répétitions, la comédienne, dans sa vraie vie, quitte son mari qui joue son amant sur scène pour son amant qui joue son mari dans la pièce.

Jeu spectaculaire et malin CHARLIE HEBDO
Un petit bijou, c’est drôle, original, dynamique et imprévisible jusqu’au bout. Comme la vie ! Bravo !!VAUCLUSE MATIN
Un délice REG’ARTS
Une comédie dont on se délecte LA PROVENCE
On rit énormément FROGGY’S DELIGHT

Auteur Hervé Devolder
Mise en scène Hervé Devolder
Distribution Hervé Devolder, Agathe Quelquejay et Michel Laliberté
Lumières Denis Koransky
Affiche Marianne Seguin
Costumes Michele Pezzin
Production et diffusion Théâtre Essaion Paris Sea Art

Durée 1H05   .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00 

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English : Succès-reprise ou le beurre l’argent du beurre et …

L’événement Succès-reprise ou le beurre l’argent du beurre et … Sens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais

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