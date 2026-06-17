Monflanquin

Summer Zumba Party

Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Profitez d’une séance de Zumba gratuite en pleine air. De quoi se défouler dans une ambiance survoltée!

Profitez d’une séance de Zumba gratuite en pleine air.

De quoi se défouler dans une ambiance survoltée! .

Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine gymformeloisirmonflanquin@gmail.com

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English : Summer Zumba Party

Enjoy a free Zumba session in the open air. A great way to let off steam in an overexcited atmosphere!

L’événement Summer Zumba Party Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Coeur de Bastides