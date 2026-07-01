SUN + Pythies, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

SUN + Pythies Vendredi 2 octobre, 20h30 La CLEF Yvelines

15 à 19€ (préventes) / 11€ (carte concerts)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:30:00+02:00

SUN et La CLEF, c’est une longue histoire ! Arrivée à St-Germain à la fin des années 2010, cette infatigable auteure-compositrice-interprète, guitariste et actrice franco-allemande, a vite fait de La CLEF sa seconde maison. Dans nos studios ou sur nos scènes, elle a d’abord développé un projet electro rock sous son nom (produit par Babx) avant de fusionner ses multiples influences (Courtney Love, Mickaël Jackson, Morbid Angel, Nina Hagen…) dans un véritable big bang créatif : la Brutal Pop. En mélangeant les hymnes de stade de Pink et la lourdeur écrasante de Gojira, Karoline a créé avec SUN un son aussi électrisant qu’inattendu. Un son qui intrigue, séduit et lui ouvre les portes de grands évènements : les Trans Musicales, le Great Escape Festival, la tournée des Zéniths en support de Shaka Ponk ou encore le Hellfest l’an passé, à l’occasion de la sortie de son premier album Krystal Metal. Sans oublier le festival d’Avignon où Laurent Gaudé embarquera SUN pour une performance mémorable dans sa pièce Nous, l’Europe : Banquet des Peuples. Fusion de hooks pop, riffs fulgurants et brutalité… SUN continue de repousser les limites, offrant une expérience live à la fois brute et inoubliable. À La CLEF, Karoline et SUN ont à peu près tout fait : des centaines d’heures de studios, des résidences, une conférence chantée et même un clip sur les toits du château de St-Germain ! Si depuis ils ont pris leur envol, leur tournée Krystal Metal Tour ne pouvait que faire escale dans nos murs. Préparez-vous à vivre une expérience sonore hors du commun !

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https://youtu.be/tUtbWWbxg6Y

Les Pythies chantent avec audace leur mépris du patriarcat et de la misogynie. À coup de riffs saturés et tempêtes de percussions, le trio parisien fait valser la fourmilière en puisant dans la culture underground féministe et ésotérique. Telles des prêtresses du grunge, les 3 musiciennes nous envoûtent dans leurs mélodies dissonantes avec une énergie punk rappelant les riot grrrls des 90’s. Le combo de Lise.L (ex- Romance) affirme un univers libre, incisif et résolument indomptable. Grand retour à La CLEF après avoir enregistré début janvier leur 1er album dans nos studios !

le trio parisien fait

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https://youtu.be/Bz52ncQDXR0

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « https://linktr.ee/sunbrutalpop?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGn2GFTjnhFHPJA9DWf3F_M4h_RmXxxiYdr6bCRpPzZyZ3c2aVEhfZEhD10Uew_aem_xjrWepCOzWwcTbpfokRvdg »}, {« data »: {« author »: « Hellfest Open Air Festival », « cache_age »: 86400, « description »: « Apru00e8s avoir u00e9tu00e9 growleuse dans un groupe de death, jouu00e9 dans des comu00e9dies musicales, montu00e9 les marches u00e0 Cannes, crevu00e9 lu2019u00e9cran face au jury de The Voice, u00eatre u00e0 2 doigts de repru00e9senter lu2019Allemagne u00e0 lu2019Eurovision ou encore bru00fblu00e9 les planches u00e0 Avignon, quoi de plus naturel que de prendre du2019assaut la Mainstage 2? Karoline Rose, mi-ange, mi-du00e9mon et artiste u00f4 combien multi-facettes, vient vous assurer un bon coup de soleil avec sa brutal pop, un mix improbable entre ABBA et Gojira. u00c7a va chauffer !n——————–nnSUN created a genre she calls u201cbrutal popu201d, a blend of mainstream pop and rock Metal. Catchy toplines, colourful visuals, feral screams and double pedal drums: her brutal pop could be the hidden child of St Vincent and Gojira. Her songs express the violence of great emotions: true love, joy, grief. SUN brings a message of hope, courage and love, as life is worth living even in the toughest momentsn——————–nnud83dudd25 Hellfest 2025 / Clisson, France ud83dudd25nnnud83cudfa5 Sombrero & Connhttps://www.hellfest.fr nnhttps://www.facebook.com/hellfestnhttps://www.instagram.com/hellfestopenairnhttps://www.tiktok.com/@hellfest_openairn——————–nnSUNnwww.youtube.com/sunbrutalpopnhttps://www.instagram.com/sun_brutal_pop/nhttps://open.spotify.com/intl-fr/artist/5EjzvshGaeIYnjdttJF6ZQnhttps://linktr.ee/sunbrutalpopnn #Hellfest #Hellfest2025 #sunbrutalpop », « type »: « video », « title »: « SUN – Live @ HELLFEST 2025 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/tUtbWWbxg6Y/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=tUtbWWbxg6Y », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCi7TehIHH5f6DxS8UP6qPhA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Mélodies catchy, scream et double pédale… Préparez-vous à vivre une expérience sonore pas comme les autres avec SUN. Il en sera de même avec les Pythies et leur univers sonore intense et dissonant ! La CLEF La CLEF 78

© Alex Pixelle