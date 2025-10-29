Sun & Style week-end fin de saison 05/04/2026 à la station Aragnouet

Sun & Style week-end fin de saison 05/04/2026

Dimanche 05 avril 2026, nous vous donnons rendez-vous à Piau pour la Sun & Style !

Un final en beauté avec contest freestyle, musique, soleil et bonne humeur pour clôturer la saison, qui se termine le lundi de Pâques 6 avril 2026 ! A ne pas manquer!!!

Test de matériel, village de marques, concerts et DJ’s, animations freestyle pour tous les âges, repas convivial.

L’évènement 100% Fun de fin de saison!

Localisation Piau-Engaly Snowpark, Laquette et Abri Snack

Horaires Dés 10h00 jusqu’à 23h00

INFORMATION A CONFIRMER AU 29/10/2025

Inscrivez vous pour la compétition freestyle à l’Office du Tourisme le samedi 04/04/2026 dès 9h00 30 places maximum.

• 45€ qui comprend la participation à la compet, un forfait journée et un repas à l’Abri Snack

• 15€ qui comprend la participation à la compet et le repas à l’Abri Snack

Programme Dimanche 05 avril 2026 A CONFIRMER AU 29/10/2025

10h-12h compétition freestyle au snowpark Dj xplicit

12h30 Podium Abri snack

12h00-13h30 Repas au niveau de l’Abri snack avec animation musicale

13h30-16h00 Ouverture de la Laquette

Animation musicale Xplicit

Waterslide avec 2 spas

Prêt de stand up paddle, canoës-kayaks, trottinettes, fat bikes et de wings

15h courses par équipes de canoës

Inscriptions sur place à partir de 13h30

10h-12h Best trick au snowpark Compétition ouverte à tous avec animation musicale Xplicit

12h-13h30 Repas avec animation musicale à l’abri snack

13h30-16h00 Ouverture de la Laquette

Animation musicale Xplicit

Waterslide avec 2 spas

Prêt de stand up paddle, canoës-kayaks, trottinettes, fat bikes et de wings

13h30 Wakeboard

15h courses par équipes de canoës

Inscriptions sur place à partir de 13h30

17h30 concert Blocost (punk rock) à la Cueva

22h soirée Dj à la Cueva Matt sal’timbrés & El krunchy .

à la station PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

On Sunday, April 05, 2026, we look forward to seeing you in Piau for the Sun & Style!

A grand finale with freestyle contests, music, sun and good spirits to close the season, which ends on Easter Monday April 6, 2026! Don’t miss it!!!

Equipment testing, brand village, concerts and DJ?s, freestyle entertainment for all ages, convivial meal.

The 100% Fun end-of-season event!

Location Piau-Engaly Snowpark, Laquette and Abri Snack

Opening hours From 10:00 a.m. to 11:00 p.m

INFORMATION TO BE CONFIRMED ON 29/10/2025

Register for the freestyle competition at the Tourist Office on Saturday 04/04/2026 from 9:00 am 30 places maximum.

? 45 includes participation in the competition, a day pass and a meal at Abri Snack

? 15 includes participation in the competition and a meal at Abri Snack

German :

Am Sonntag, den 05. April 2026, treffen wir uns in Piau zum Sun & Style!

Ein krönender Abschluss mit Freestyle-Contest, Musik, Sonne und guter Laune, um die Saison zu beenden, die am Ostermontag 6. April 2026 endet! Nicht verpassen!!!

Materialtests, Markendorf, Konzerte und DJ?s, Freestyle-Animationen für alle Altersgruppen, gemütliches Essen.

Das 100%ige Fun-Event am Ende der Saison!

Lage Piau-Engaly Snowpark, Laquette und Abri Snack

Öffnungszeiten Ab 10.00 Uhr bis 23.00 Uhr

INFORMATIONEN MÜSSEN BIS ZUM 29.10.2025 BESTÄTIGT WERDEN

Melden Sie sich für den Freestyle-Wettbewerb im Tourismusbüro am Samstag, den 04.04.2026 ab 9.00 Uhr an maximal 30 Plätze.

? 45: beinhaltet die Teilnahme am Wettkampf, eine Tageskarte und eine Mahlzeit im Abri Snack

? 15: beinhaltet die Teilnahme am Wettkampf und eine Mahlzeit im Abri Snack

Italiano :

Domenica 05 aprile 2026, vi aspettiamo a Piau per il Sun & Style!

Un gran finale con gare di freestyle, musica, sole e buon umore per concludere la stagione che si conclude il lunedì di Pasqua 6 aprile 2026! Non mancate!

Test dell’attrezzatura, villaggio dei marchi, concerti e DJ, intrattenimento freestyle per tutte le età, pranzo conviviale.

L’evento di fine stagione 100% Fun!

Località Piau-Engaly Snowpark, Laquette e Abri Snack

Orari di apertura Dalle 10.00 alle 23.00

INFORMAZIONI DA CONFERMARE IL 29/10/2025

Iscrizione alla gara di freestyle presso l’Ufficio del Turismo sabato 04/04/2026 dalle ore 9.00 30 posti al massimo.

45 comprende la partecipazione alla gara, un pass giornaliero e un pasto all’Abri Snack

15 comprende la partecipazione alla gara e un pasto all’Abri Snack

Espanol :

¡El domingo 05 de abril 2026, te esperamos en Piau para el Sun & Style!

Un gran final con concursos de estilo libre, música, sol y buen humor para cerrar la temporada, que termina el lunes de Pascua, el 6 de abril de 2026 ¡No se lo pierda!

Pruebas de material, village de marcas, conciertos y DJ, animaciones freestyle para todas las edades, comida de convivencia.

¡El evento de fin de temporada 100% Fun!

Localización Piau-Engaly Snowpark, Laquette y Abri Snack

Horarios De 10h a 23h

INFORMACIÓN POR CONFIRMAR EL 29/10/2025

Inscripción a la competición de freestyle en la Oficina de Turismo el sábado 04/04/2026 a partir de las 9h00 30 plazas máximo.

? 45 incluye la participación en la competición, un pase de un día y una comida en Abri Snack

? 15 incluye la participación en la competición y una comida en el Abri Snack

