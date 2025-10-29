Sun & Style week-end fin de saison 05/04/2026 à la station Aragnouet
Sun & Style week-end fin de saison 05/04/2026 à la station Aragnouet dimanche 5 avril 2026.
Sun & Style week-end fin de saison 05/04/2026
à la station PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Dimanche 05 avril 2026, nous vous donnons rendez-vous à Piau pour la Sun & Style !
Un final en beauté avec contest freestyle, musique, soleil et bonne humeur pour clôturer la saison, qui se termine le lundi de Pâques 6 avril 2026 ! A ne pas manquer!!!
Test de matériel, village de marques, concerts et DJ’s, animations freestyle pour tous les âges, repas convivial.
L’évènement 100% Fun de fin de saison!
Localisation Piau-Engaly Snowpark, Laquette et Abri Snack
Horaires Dés 10h00 jusqu’à 23h00
INFORMATION A CONFIRMER AU 29/10/2025
Inscrivez vous pour la compétition freestyle à l’Office du Tourisme le samedi 04/04/2026 dès 9h00 30 places maximum.
• 45€ qui comprend la participation à la compet, un forfait journée et un repas à l’Abri Snack
• 15€ qui comprend la participation à la compet et le repas à l’Abri Snack
Programme Dimanche 05 avril 2026 A CONFIRMER AU 29/10/2025
10h-12h compétition freestyle au snowpark Dj xplicit
12h30 Podium Abri snack
12h00-13h30 Repas au niveau de l’Abri snack avec animation musicale
13h30-16h00 Ouverture de la Laquette
Animation musicale Xplicit
Waterslide avec 2 spas
Prêt de stand up paddle, canoës-kayaks, trottinettes, fat bikes et de wings
15h courses par équipes de canoës
Inscriptions sur place à partir de 13h30
A CONFIRMER AU 29/10/2026
10h-12h Best trick au snowpark Compétition ouverte à tous avec animation musicale Xplicit
12h-13h30 Repas avec animation musicale à l’abri snack
13h30-16h00 Ouverture de la Laquette
Animation musicale Xplicit
Waterslide avec 2 spas
Prêt de stand up paddle, canoës-kayaks, trottinettes, fat bikes et de wings
13h30 Wakeboard
15h courses par équipes de canoës
Inscriptions sur place à partir de 13h30
17h30 concert Blocost (punk rock) à la Cueva
22h soirée Dj à la Cueva Matt sal’timbrés & El krunchy .
à la station PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com
English :
On Sunday, April 05, 2026, we look forward to seeing you in Piau for the Sun & Style!
A grand finale with freestyle contests, music, sun and good spirits to close the season, which ends on Easter Monday April 6, 2026! Don’t miss it!!!
Equipment testing, brand village, concerts and DJ?s, freestyle entertainment for all ages, convivial meal.
The 100% Fun end-of-season event!
Location Piau-Engaly Snowpark, Laquette and Abri Snack
Opening hours From 10:00 a.m. to 11:00 p.m
INFORMATION TO BE CONFIRMED ON 29/10/2025
Register for the freestyle competition at the Tourist Office on Saturday 04/04/2026 from 9:00 am 30 places maximum.
? 45 includes participation in the competition, a day pass and a meal at Abri Snack
? 15 includes participation in the competition and a meal at Abri Snack
German :
Am Sonntag, den 05. April 2026, treffen wir uns in Piau zum Sun & Style!
Ein krönender Abschluss mit Freestyle-Contest, Musik, Sonne und guter Laune, um die Saison zu beenden, die am Ostermontag 6. April 2026 endet! Nicht verpassen!!!
Materialtests, Markendorf, Konzerte und DJ?s, Freestyle-Animationen für alle Altersgruppen, gemütliches Essen.
Das 100%ige Fun-Event am Ende der Saison!
Lage Piau-Engaly Snowpark, Laquette und Abri Snack
Öffnungszeiten Ab 10.00 Uhr bis 23.00 Uhr
INFORMATIONEN MÜSSEN BIS ZUM 29.10.2025 BESTÄTIGT WERDEN
Melden Sie sich für den Freestyle-Wettbewerb im Tourismusbüro am Samstag, den 04.04.2026 ab 9.00 Uhr an maximal 30 Plätze.
? 45: beinhaltet die Teilnahme am Wettkampf, eine Tageskarte und eine Mahlzeit im Abri Snack
? 15: beinhaltet die Teilnahme am Wettkampf und eine Mahlzeit im Abri Snack
Italiano :
Domenica 05 aprile 2026, vi aspettiamo a Piau per il Sun & Style!
Un gran finale con gare di freestyle, musica, sole e buon umore per concludere la stagione che si conclude il lunedì di Pasqua 6 aprile 2026! Non mancate!
Test dell’attrezzatura, villaggio dei marchi, concerti e DJ, intrattenimento freestyle per tutte le età, pranzo conviviale.
L’evento di fine stagione 100% Fun!
Località Piau-Engaly Snowpark, Laquette e Abri Snack
Orari di apertura Dalle 10.00 alle 23.00
INFORMAZIONI DA CONFERMARE IL 29/10/2025
Iscrizione alla gara di freestyle presso l’Ufficio del Turismo sabato 04/04/2026 dalle ore 9.00 30 posti al massimo.
45 comprende la partecipazione alla gara, un pass giornaliero e un pasto all’Abri Snack
15 comprende la partecipazione alla gara e un pasto all’Abri Snack
Espanol :
¡El domingo 05 de abril 2026, te esperamos en Piau para el Sun & Style!
Un gran final con concursos de estilo libre, música, sol y buen humor para cerrar la temporada, que termina el lunes de Pascua, el 6 de abril de 2026 ¡No se lo pierda!
Pruebas de material, village de marcas, conciertos y DJ, animaciones freestyle para todas las edades, comida de convivencia.
¡El evento de fin de temporada 100% Fun!
Localización Piau-Engaly Snowpark, Laquette y Abri Snack
Horarios De 10h a 23h
INFORMACIÓN POR CONFIRMAR EL 29/10/2025
Inscripción a la competición de freestyle en la Oficina de Turismo el sábado 04/04/2026 a partir de las 9h00 30 plazas máximo.
? 45 incluye la participación en la competición, un pase de un día y una comida en Abri Snack
? 15 incluye la participación en la competición y una comida en el Abri Snack
L’événement Sun & Style week-end fin de saison 05/04/2026 Aragnouet a été mis à jour le 2025-10-29 par OT de Piau-Engaly|CDT65