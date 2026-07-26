Sunday Tribute – Blur SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Retrouvez le style de Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James et Dave Rowntree avec notre soirée gratuite Sunday Tribute spéciale Blur

Des titres cultes comme « Song 2 », « Girls & Boys » ou « Parklife » seront revisités par des groupes locaux

Cette soirée vous invite dans l’univers d’un groupe emblématique des nineties entre mélodies accrocheuses et énergie indie rock !

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

Les dimanches du Supersonic !

Le dimanche 30 août 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-30T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-30T19:00:00+02:00_2026-08-30T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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