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Sunday Tribute – Blur SUPERSONIC Paris

dimanche 30 août 2026 · SUPERSONIC · Paris

Sunday Tribute – Blur SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Lieu
SUPERSONIC
Adresse
9 Rue Biscornet
Ville
75012 Paris
Département
Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Retrouvez le style de Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James et Dave Rowntree avec notre soirée gratuite Sunday Tribute spéciale Blur

Des titres cultes comme « Song 2 », « Girls & Boys » ou « Parklife » seront revisités par des groupes locaux

Cette soirée vous invite dans l’univers d’un groupe emblématique des nineties entre mélodies accrocheuses et énergie indie rock !

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

Les dimanches du Supersonic !
Le dimanche 30 août 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-30T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-31T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-30T19:00:00+02:00_2026-08-30T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet  75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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