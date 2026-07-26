Sunday Tribute – Blur SUPERSONIC Paris
dimanche 30 août 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire
Retrouvez le style de Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James et Dave Rowntree avec notre soirée gratuite Sunday Tribute spéciale Blur
Des titres cultes comme « Song 2 », « Girls & Boys » ou « Parklife » seront revisités par des groupes locaux
Cette soirée vous invite dans l’univers d’un groupe emblématique des nineties entre mélodies accrocheuses et énergie indie rock !
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h
Les dimanches du Supersonic !
Le dimanche 30 août 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-30T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-31T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-30T19:00:00+02:00_2026-08-30T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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