Sunday Tribute – The Libertines SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Cap sur l’énergie brute du rock anglais avec notre soirée gratuite Sunday Tribute spéciale The Libertines

Tous les dimanches et les jours fériés, on célèbre les icônes de l’histoire du rock et de la pop avec nos « Sunday Tribute » où des groupes locaux viennent réinterpréter les hits de ces légendes

Pour faire vibrer la salle on a fait appel à des groupes parisiens pour rejouer leurs morceaux incontournables allant de « Don’t Look Back Into The Sun » à « Can’t Stand Me Now » en passant par « Time for Heroes »

Embarquez dans une soirée inoubliable qui vous donnera l’impression que Pete Doherty et Carl Barât seront sur scène

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Dimanche 14 Juin 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

Les dimanches du Supersonic

Le dimanche 14 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-15T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T19:00:00+02:00_2026-06-14T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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