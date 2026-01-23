Sunny Funk Club Ludivine Issambourg sextet ft. Brian Jackson + Jeroboam La Cartonnerie Reims

Informations pratiques

Reims

Sunny Funk Club Ludivine Issambourg sextet ft. Brian Jackson + Jeroboam

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Supplément

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Tout public

Ludivine Issambourg sextet feat. Brian Jackson

Ludivine Issambourg est l’une des flûtistes, compositrices et productrices les plus en vue de la scène française, remarquée aux côtés de Wax Tailor, Eric Legnini, Chassol, Nils Landgren, Catherine Ringer ou Angélique Kidjo. Avec Above The Laws, suite de son tribute Outlaws dédié à Hubert Laws, elle replonge dans l’âge d’or du jazz-funk 70’s façon CTI, en élargissant le spectre à d’autres flûtistes légendaires (Jeremy Steig, Ronald Snijders, Bobbi Humphrey, Dave Valentin) et à une galaxie soul et groove inspirée notamment par Gil Scott-Heron et Brian Jackson. Entourée d’un sextet redoutable et du mythique Brian Jackson en very special guest, elle propose sur scène un set explosif, à la croisée du jazz-funk, de l’électro et du hip-hop, pensé pour faire vibrer autant les corps que les oreilles.

Jeroboam

Sur scène comme en studio, Jéroboam s’impose comme l’un des groupes soul-funk les plus excitants de ces dernières années. Formé de onze musicien·nes parisiens, le collectif d’abord connu sous le nom d’Echoes Of pour ses résidences funk au New Morning, ses hommages à Prince et ses collaborations avec Kyoto Jazz Massive délivre un disco-funk et un rare groove contemporains irrésistibles, portés par des hymnes boogie publiés sur des labels de référence comme Space Grapes et Chuwanaga. Après une intense tournée en France et en Europe et cinq maxis vinyle, le groupe finalise un premier album à paraître chez Favorite Recordings, manifeste pour la danse et la musique live. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Sunny Funk Club Ludivine Issambourg sextet ft. Brian Jackson + Jeroboam

L’événement Sunny Funk Club Ludivine Issambourg sextet ft. Brian Jackson + Jeroboam Reims a été mis à jour le 2026-07-06 par ADT de la Marne