Sunnyside Festival Léon Phal + Marina Trench La Cartonnerie Reims

Informations pratiques

Reims

Sunnyside Festival Léon Phal + Marina Trench

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Tout public

Léon Phal Bodies & Ideas

Figure de la nouvelle scène jazz européenne, le saxophoniste franco-suisse Léon Phal développe un projet à la croisée du jazz, du groove et des musiques électroniques. Avec Bodies & Ideas, son quatrième album, il prolonge la dynamique initiée par Stress Killer, défendu sur plus d’une centaine de concerts en France et à l’international, de La Maroquinerie et du New Morning à Paris jusqu’à Jazz à Vienne, MaMA, Winter Jazzfest New York, Ronnie Scott’s à Londres ou le Festival International de Jazz de Montréal. Sur scène, entouré de Gauthier Toux (claviers), Zacharie Ksyk (trompette), Rémi Bouyssière (basse) et Arthur Alard (batterie), il propose un live chaud, organique et constamment groovy, à la fois prenant et dansant, pensé pour embarquer le public du premier au dernier morceau.

Marina Trench

Toujours en mission pour nous offrir une bande sonore gorgée d’émotions positives, la DJ et productrice Marina Trench s’est patiemment taillée une place de choix sur la scène House internationale, portée par son énergie contagieuse et des sélections imparables, mariant subtilement sa signature soulful à des sonorités plus électroniques. Résidente depuis 3 ans du légendaire Rex Club à Paris, compositrice respectée au sein de prestigieux labels tels que Heist Recordings, Wolf Music ou Deeply Rooted, elle a également collaboré avec des artistes de renoms, de Gerd Johnson à K Alexi Shelby en passant par Bàrbara Boeing ou Tatyana Jane. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Sunnyside Festival Léon Phal + Marina Trench

L’événement Sunnyside Festival Léon Phal + Marina Trench Reims a été mis à jour le 2026-07-01 par ADT de la Marne