Super fête d’Halloween Saint-Étienne-sur-Chalaronne
samedi 31 octobre 2026 · Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Informations pratiques
Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Super fête d’Halloween
salle des fêtes et centre village Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Pour fêter Halloween, venez nombreux vous amuser et danser !!!
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salle des fêtes et centre village Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes sou.ecoles.st.etienne.chalaronne@gmail.com
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English :
To celebrate Halloween, come and have fun and dance!
L’événement Super fête d’Halloween Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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