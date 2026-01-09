Informations pratiques

Saint-Étienne-sur-Chalaronne

Super fête d’Halloween

salle des fêtes et centre village Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Pour fêter Halloween, venez nombreux vous amuser et danser !!!

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salle des fêtes et centre village Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes sou.ecoles.st.etienne.chalaronne@gmail.com

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English :

To celebrate Halloween, come and have fun and dance!

L’événement Super fête d’Halloween Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre