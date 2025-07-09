Super loto Quine Concert pop up Abbeville

Informations pratiques

Abbeville

Super loto Quine Concert pop up

place clémenceau Abbeville Somme

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 18:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Une plongée dans les années 70, les années yéyé, pour clôturer cette saison. On vous embarque avec nous pour une soirée rétro. Si le coeur vous en dit, venez habillé de paillettes, fleurs géantes et autres couleurs flashy et remontez le temps en compagnie des Petites Madames et de Monokini. Et n’oubliez pas votre pique-nique pour faire une pause entre le loto et le concert.

Super Loto Quine (Cnie le petites madames)

Dans une atmosphère rétro des années 70, époque où le matérialisme n’avait pas encore envahi nos vies, une distribution de lots se fait. Mais ici, pas de trottinette électrique, pas d’écran plat, de panier garni, de chaîne hifi, d’objet hi tech, ou autre gadget ! Ici, à bas le matériel, place à l’essentiel ! Les tirages sont autant de chances de se délester des pressions de notre monde moderne. Gagnants ou perdants, soyez certains de remporter un moment de spectacle vivant !

Concert Pop up de Monokini

Évocation immédiate des années 60, du vichy, des choucroutes et des bananes sur la tête, des dancing, de Salut Les Copains, de la déferlante américaine twist- yéyé sur la jeunesse française qui n’écoutait auparavant que la musique à Papa. Un banal groupe de reprises ? Eh non ! Le répertoire est soigneusement choisi par ses musiciens du twist, du yéyé et du rock’n’roll 60’s. Pas d’anglais mais uniquement des versions ou chansons originales françaises. Monokini file la banane, soulève l’enthousiasme, fait danser et fait du bien !

Une plongée dans les années 70, les années yéyé, pour clôturer cette saison. On vous embarque avec nous pour une soirée rétro. Si le coeur vous en dit, venez habillé de paillettes, fleurs géantes et autres couleurs flashy et remontez le temps en compagnie des Petites Madames et de Monokini. Et n’oubliez pas votre pique-nique pour faire une pause entre le loto et le concert.

Super Loto Quine (Cnie le petites madames)

Dans une atmosphère rétro des années 70, époque où le matérialisme n’avait pas encore envahi nos vies, une distribution de lots se fait. Mais ici, pas de trottinette électrique, pas d’écran plat, de panier garni, de chaîne hifi, d’objet hi tech, ou autre gadget ! Ici, à bas le matériel, place à l’essentiel ! Les tirages sont autant de chances de se délester des pressions de notre monde moderne. Gagnants ou perdants, soyez certains de remporter un moment de spectacle vivant !

Concert Pop up de Monokini

Évocation immédiate des années 60, du vichy, des choucroutes et des bananes sur la tête, des dancing, de Salut Les Copains, de la déferlante américaine twist- yéyé sur la jeunesse française qui n’écoutait auparavant que la musique à Papa. Un banal groupe de reprises ? Eh non ! Le répertoire est soigneusement choisi par ses musiciens du twist, du yéyé et du rock’n’roll 60’s. Pas d’anglais mais uniquement des versions ou chansons originales françaises. Monokini file la banane, soulève l’enthousiasme, fait danser et fait du bien ! .

place clémenceau Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 2 22 20 26 80

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English :

A plunge into the 70s, the yéyé years, to close this season. Join us for a retro evening. If you feel like it, come dressed in sequins, giant flowers and other flashy colors and step back in time with Les Petites Madames and Monokini. And don’t forget your picnic for a break between the bingo and the concert.

Super Loto Quine (Cnie le petites madames)

In a retro 70s atmosphere, a time when materialism had not yet invaded our lives, a distribution of prizes takes place. But here, no electric scooters, flat-screen TVs, gift baskets, hi-fi systems, hi tech items or other gadgets! Down with the hardware, up with the essentials! Raffles are a chance to let go of the pressures of the modern world. Win or lose, you’re sure to win a moment of live entertainment!

Pop up concert by Monokini

Immediate evocation of the 60s, of gingham, sauerkraut and bananas on the head, of dance halls, of Salut Les Copains, of the American twist- yéyé surge on French youth who previously only listened to Papa’s music. Just another cover band? Of course not! The repertoire is carefully chosen by the musicians: twist, yéyé and 60’s rock’n’roll. No English, just original French versions or songs. Monokini gives you the banana, raises your spirits, gets you dancing and does you good!

L’événement Super loto Quine Concert pop up Abbeville a été mis à jour le 2025-07-09 par OT DE LA BAIE DE SOMME