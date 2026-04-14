Super Mario Galaxy Le Film, Etoile Cosmos, Chelles

Super Mario Galaxy Le Film Dimanche 26 avril, 16h00 Etoile Cosmos Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:40:00+02:00

Fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:40:00+02:00

Une séance spéciale pour petits et grands, avec jeux concours exclusif : tentez de remporter des places de cinéma et du merch Super Mario Galaxy

Etoile Cosmos 22, av. de la Resistance, Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France

Cine gouter – Suite des aventures du plombier, Mario. Etoile Cosmos Super Mario Galaxy Le Film