Super Mario Galaxy Le Film, Etoile Cosmos, Chelles
Super Mario Galaxy Le Film, Etoile Cosmos, Chelles dimanche 26 avril 2026.
Super Mario Galaxy Le Film Dimanche 26 avril, 16h00 Etoile Cosmos Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:40:00+02:00
Fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:40:00+02:00
Une séance spéciale pour petits et grands, avec jeux concours exclusif : tentez de remporter des places de cinéma et du merch Super Mario Galaxy
Etoile Cosmos 22, av. de la Resistance, Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France
Cine gouter – Suite des aventures du plombier, Mario. Etoile Cosmos Super Mario Galaxy Le Film
À voir aussi à Chelles (Seine-et-Marne)
- Visite du Musée des transports urbains de France, Musée des transports urbains de France, Chelles 23 mai 2026
- Visite théâtralisée « qui se mêle d’archéologie réveille les fantômes du passé », musée d’archéologie de Chelles Alfred Bonno, Chelles 23 mai 2026
- Médiation « De la fouille au Musée, un parcours semé d’embuches », Musée Alfred Bonno, Chelles 13 juin 2026
- l’œil d’un archéologue sur la ville, Musée Alfred Bonno, Chelles 14 juin 2026
- Concert des ateliers de musiques actuelles amplifiées Les Cuizines Chelles 26 juin 2026