Sur la piste des animaux cachés, Lieu de rdv donné à la réservation, Caen
Sur la piste des animaux cachés, Lieu de rdv donné à la réservation, Caen mercredi 26 août 2026.
Sur la piste des animaux cachés Mercredi 26 août, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T14:30:00+02:00 – 2026-08-26T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T14:30:00+02:00 – 2026-08-26T16:30:00+02:00
Une empreinte, un arbre criblé de trous, une noisette grignotée… que des indices de présence d’animaux ! Cette promenade vous permettra de vous mettre, un court instant, dans la peau d’un pisteur. Mais attention, votre grand défi sera de trouver les indices de la Loutre. En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.
Animation jeune public (dès 5 ans), sur réservation au 07 83 10 01 29 ou à reservation@cpievdo.fr
(1km/2h) – Niveau 1
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Une empreinte, un arbre criblé de trous, une noisette grignotée sont autant de traces qui trahissent la présence des animaux. Cette promenade vous permettra de vous mettre un court instant, dans l…
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