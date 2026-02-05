Sur la piste des animaux sauvages

Bruère-Allichamps Cher

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 14:30:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Saurez-vous trouver les traces et indices de présence des animaux du bocage ? Partez à la recherche des gîtes, empreintes et autres révélateurs de la présence du Grand Capricorne, du Guêpier d’Europe, du Castor d’Europe et de bien d’autres encore.

Saurez-vous trouver les traces et indices de présence des animaux du bocage ? Aidé.e de la médiatrice nature parcourez le bocage à la recherche des gîtes, empreintes, indices de repas et autres révélateurs de leur présence sur le site.

A chaque découverte vous en apprendrez plus sur le comportement d’espèces comme le Grand Capricorne, le Guêpier d’Europe, le Castor d’Europe et bien d’autres encore. .

Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

English :

Can you find the tracks and signs of the animals of the bocage? Go in search of cottages, footprints and other indicators of the presence of the Great Capricorn, the European Bee-eater, the European Beaver and many others.

L’événement Sur la piste des animaux sauvages Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-02-05 par BERRY