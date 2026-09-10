Sur les bancs de l’école, Ecole Blanpain, Sedan

Informations pratiques

Sur les bancs de l’école Samedi 19 septembre, 10h00 Ecole Blanpain Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Découvrez l’école Blanpain, l’une des écoles les plus remarquables de Sedan, construite durant la Seconde Reconstruction sur les plans de l’architecte Jean de Mailly. Sa grande qualité architecturale lui vaut aujourd’hui le label « Architecture contemporaine remarquable ».

A l’occasion de cette visite, reprenez le chemin de l’école et découvrez l’histoire, l’architecture et les particularités de cet édifice unique.

Ecole Blanpain 10 rue Blanpain, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 24 27 84 85 »}]

Découvrez l’école Blanpain, l’une des écoles les plus remarquables de Sedan, construite durant la Seconde Reconstruction sur les plans de l’architecte Jean de Mailly. Sa grande qualité architecturale…

©Service du Patrimoine/Ville de Sedan