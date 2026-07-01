Sur les chemins de Gaïa, photographies de Florence Carles, Galerie Minus, Vienne

Informations pratiques

Sur les chemins de Gaïa, photographies de Florence Carles 18 – 20 septembre Galerie Minus Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Sur les chemins de Gaïa, photographies de Florence Carles

Les chemins tracés par le passage des animaux puis façonnés par les hommes depuis des siècles font partie de notre patrimoine à protéger. Les lumineuses photographies de la Viennoise Florence Carles nous le rappellent.

Après avoir exploré les éléments « Eau » et « Air », la photographe Florence Carles porte son regard sur l’élément « Terre » qu’elle nous invite à découvrir à travers une balade sur nos chemins de campagne d’ici et d’ailleurs. Une ode à Gaïa, la « Terre Mère », un patrimoine inestimable et une sensibilisation à la biodiversité qu’il nous faut préserver. Nous habitons tous la même maison, notre belle planète.

A nous de trouver les bons chemins pour la respecter en prenant pleinement conscience des mondes minéral, végétal et animal dont nous sommes interdépendants.

Galerie Minus 3 rue Victor Hugo, 38200 Vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 62 49 61 22 https://www.facebook.com/profile.php?id=100092726173838 https://www.instagram.com/galerie_minus/ Galerie d’art ouverte en 2023 – Expositions d’artistes locaux Parking Saint-Marcel

Sur les chemins de Gaïa, photographies de Florence Carles

©Florence Carles