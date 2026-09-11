SUR LES PAS DE JEANNE D’ARC, Place Jeanne d’Arc, Chinon
samedi 19 septembre 2026 · Place Jeanne d'Arc · Chinon
Informations pratiques
SUR LES PAS DE JEANNE D’ARC Samedi 19 septembre, 17h30 Place Jeanne d’Arc Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Le 23 février 1429, Jeanne d’Arc arrive à Chinon au terme d’une chevauchée de onze jours pour rencontrer celui qu’elle considère comme l’héritier légitime du royaume de France, Charles VII. La visite retrace le parcours légendaire de la pucelle dans les rues de la ville et les monuments célébrants la mémoire de l’héroïne, entre fantasme et réalité historique.
Gratuit / Durée 1h30
Départ de la place Jeanne d’Arc
Réservation obligatoires et informations :
Office de tourisme Azay-Chinon Val de Loire
azay-chinon-valdeloire.com et ville-chinon.com
02 47 93 17 85
tourisme@azay-chinon-valdeloire.com
Place Jeanne d’Arc Place Jeanne-d’Arc 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:tourisme@azay-chinon-valdeloire.com »}]
Le 23 février 1429, Jeanne d’Arc arrive à Chinon au terme d’une chevauchée de onze jours pour rencontrer celui qu’elle considère comme l’héritier légitime du royaume de France, Charles VII. La visite…
©Ville de CHINON
À voir aussi à Chinon (Indre-et-Loire)
- Corrida de Chinon Chinon 11 septembre 2026
- Festival Voyage en Guitare Chinon 18 septembre 2026
- Initiation à la pratique de la boule de Fort pour les scolaires, Cercle du Bon-Accord, Chinon 18 septembre 2026
- Journée Européenne du Patrimoine Chinon 19 septembre 2026
- Exposition Sur les pas de Jeanne d’Arc, aquarelles de Jean Chen, Hôtel Bodard de la Jacopière – Centre International du Patrimoine, Chinon 19 septembre 2026