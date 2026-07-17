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Sur les pas de l’ammonite, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers

mardi 11 août 2026 · CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) · Nevers

Sur les pas de l’ammonite, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Lieu
CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine)
Adresse
rue sabatier, 58000 Nevers
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
5€ sur inscription (règlement sur place par chèque ou espèces uniquement) _ Atelier 6-12 ans (Enfants uniquement sous la responsabilité de l'animatrice) _ Rendez-vous au CIAP, voir adresse ci-dessous

Sur les pas de l’ammonite Mardi 11 août, 14h30 CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nièvre

5€ sur inscription (règlement sur place par chèque ou espèces uniquement) _ Atelier 6-12 ans (Enfants uniquement sous la responsabilité de l’animatrice) _ Rendez-vous au CIAP, voir adresse ci-dessous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T14:30:00+02:00 – 2026-08-11T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-11T14:30:00+02:00 – 2026-08-11T16:30:00+02:00

Bonjour, je suis l’ammonite Erymnoceras Coronatum. Eh oui ! C’est mon nom !… Mais tu peux m’appeler Erymno ! J’ai vécu il y a des millions d’années avant de devenir un fossile caché dans la pierre de Nevers. Aujourd’hui, je serai ton guide pour te raconter mon histoire et celle de Nevers et nous fabriquerons une ammonite aux mille couleurs !

CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Atelier 6-12 ans sur inscription _ Bonjour, je suis l’ammonite Erymnoceras Coronatum. Eh oui ! C’est mon nom !… Mais tu peux m’appeler Erymno ! J’ai vécu il y a des millions d’années avant de …

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