Sur les pas de l’ammonite, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers

Informations pratiques

Sur les pas de l’ammonite Mardi 11 août, 14h30 CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nièvre

5€ sur inscription (règlement sur place par chèque ou espèces uniquement) _ Atelier 6-12 ans (Enfants uniquement sous la responsabilité de l’animatrice) _ Rendez-vous au CIAP, voir adresse ci-dessous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-11T14:30:00+02:00 – 2026-08-11T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-11T14:30:00+02:00 – 2026-08-11T16:30:00+02:00

Bonjour, je suis l’ammonite Erymnoceras Coronatum. Eh oui ! C’est mon nom !… Mais tu peux m’appeler Erymno ! J’ai vécu il y a des millions d’années avant de devenir un fossile caché dans la pierre de Nevers. Aujourd’hui, je serai ton guide pour te raconter mon histoire et celle de Nevers et nous fabriquerons une ammonite aux mille couleurs !

CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Atelier 6-12 ans sur inscription _ Bonjour, je suis l’ammonite Erymnoceras Coronatum. Eh oui ! C’est mon nom !… Mais tu peux m’appeler Erymno ! J’ai vécu il y a des millions d’années avant de …

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