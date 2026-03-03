Sur les traces de la loutre Costerousse Tence
Sur les traces de la loutre Costerousse Tence mardi 4 août 2026.
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
tarif pour 1 adulte et 1 enfant
Début : 2026-08-04 14:30:00
fin : 2026-08-04 17:30:00
2026-08-04
Dans les gorges du Lignon, balade découverte en famille accompagnée de Marine, passeuse de nature.
Costerousse Aire de pique-nique de Costerousse Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
In the Lignon gorges, a family discovery walk accompanied by Marine, a nature guide.
