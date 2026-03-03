Sur les traces de la loutre Costerousse Tence

Sur les traces de la loutre

Costerousse Aire de pique-nique de Costerousse Tence Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

tarif pour 1 adulte et 1 enfant

Date :

Début : 2026-08-04 14:30:00

fin : 2026-08-04 17:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Dans les gorges du Lignon, balade découverte en famille accompagnée de Marine, passeuse de nature.

Costerousse Aire de pique-nique de Costerousse Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

In the Lignon gorges, a family discovery walk accompanied by Marine, a nature guide.

L’événement Sur les traces de la loutre Tence a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon