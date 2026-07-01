Sur les traces de la Révolution, Centre ville de Limoges, Limoges
mardi 14 juillet 2026 · Centre ville de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Sur les traces de la Révolution Mardi 14 juillet, 14h30 Centre ville de Limoges Haute-Vienne
6 € / 4 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T14:30:00+02:00 – 2026-07-14T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-14T14:30:00+02:00 – 2026-07-14T16:00:00+02:00
RETOUR EN 1789 !
Balade urbaine pour découvrir les hommes, les lieux et les histoires qui ont façonné Limoges durant la Révolution.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
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Des édifices religieux aux lieux de pouvoir et de justice, replongez dans l’histoire de Limoges pendant la Révolution française. #Villedartetdhistoire #unetealimoges
© Ville de Limoges
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