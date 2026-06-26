Informations pratiques

Limoges

Sur les traces de la Révolution Visite Guidée

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:30:00

fin : 2026-07-14 16:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Venez découvrir lors de cette balade urbaine, les hommes, lieux et histoires qui ont façonné Limoges durant la Révolution.

– Visite d’1h30 accessible PMR

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur

notre site web.

– Le lieu de rendez-vous sera communiqué APRES la réservation sur le billet .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Sur les traces de la Révolution Visite Guidée

L’événement Sur les traces de la Révolution Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole