Sur les traces de la Révolution Visite Guidée Limoges
mardi 14 juillet 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Sur les traces de la Révolution Visite Guidée
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:30:00
fin : 2026-07-14 16:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Venez découvrir lors de cette balade urbaine, les hommes, lieux et histoires qui ont façonné Limoges durant la Révolution.
– Visite d’1h30 accessible PMR
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur
notre site web.
– Le lieu de rendez-vous sera communiqué APRES la réservation sur le billet .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Sur les traces de la Révolution Visite Guidée
L’événement Sur les traces de la Révolution Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole
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