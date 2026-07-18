Sur les traces de la Seconde Guerre mondiale Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Informations pratiques

Des plages du Débarquement aux anciens camps, en passant par des lieux parfois méconnus, il révèle les traces laissées par ce conflit dans nos paysages, en France comme à l’étranger. Une invitation à redécouvrir les grands sites de la Seconde Guerre mondiale et les histoires qui s’y sont jouées, grâce à un regard croisé entre passé et présent.

En présence d’AlexisLecomte, auteur, guide conférencier et créateur du réseau social @histoire_de_rue.

Animée par LéaCharles‑Ambron, médiatrice au Mémorial de la Shoah.

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À travers son travail sur les réseaux sociaux et son ouvrage Sur les traces de la Seconde Guerre mondiale, Alexis Lecomte fait dialoguer photos d’archives et clichés contemporains.

Le dimanche 11 octobre 2026

de 16h15 à 18h30

payant

NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ

13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris

Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-11T19:15:00+02:00

fin : 2026-10-11T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-11T16:15:00+02:00_2026-10-11T18:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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