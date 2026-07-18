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Sur les traces de la Seconde Guerre mondiale Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

dimanche 11 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy

Sur les traces de la Seconde Guerre mondiale Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah de Drancy
Adresse
110-112, avenue Jean-Jaurès
Ville
93700 Drancy
Département
Paris
Tarif
<p>  NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ<br>13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris<br>17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris<br>Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.  </p>

Des plages du Débarquement aux anciens camps, en passant par des lieux parfois méconnus, il révèle les traces laissées par ce conflit dans nos paysages, en France comme à l’étranger. Une invitation à redécouvrir les grands sites de la Seconde Guerre mondiale et les histoires qui s’y sont jouées, grâce à un regard croisé entre passé et présent.

En présence d’AlexisLecomte, auteur, guide conférencier et créateur du réseau social @histoire_de_rue.

Animée par LéaCharlesAmbron, médiatrice au Mémorial de la Shoah.

Réserver

À travers son travail sur les réseaux sociaux et son ouvrage Sur les traces de la Seconde Guerre mondiale, Alexis Lecomte fait dialoguer photos d’archives et clichés contemporains.
Le dimanche 11 octobre 2026
de 16h15 à 18h30
payant

  NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ
13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris
17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris
Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.  

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-11T19:15:00+02:00
fin : 2026-10-11T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-11T16:15:00+02:00_2026-10-11T18:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès  93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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