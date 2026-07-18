Sur les traces de la Seconde Guerre mondiale Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy
dimanche 11 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy
Informations pratiques
Des plages du Débarquement aux anciens camps, en passant par des lieux parfois méconnus, il révèle les traces laissées par ce conflit dans nos paysages, en France comme à l’étranger. Une invitation à redécouvrir les grands sites de la Seconde Guerre mondiale et les histoires qui s’y sont jouées, grâce à un regard croisé entre passé et présent.
En présence d’AlexisLecomte, auteur, guide conférencier et créateur du réseau social @histoire_de_rue.
Animée par LéaCharles‑Ambron, médiatrice au Mémorial de la Shoah.
À travers son travail sur les réseaux sociaux et son ouvrage Sur les traces de la Seconde Guerre mondiale, Alexis Lecomte fait dialoguer photos d’archives et clichés contemporains.
Le dimanche 11 octobre 2026
de 16h15 à 18h30
payant
NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ
13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris
17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris
Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-11T19:15:00+02:00
fin : 2026-10-11T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-11T16:15:00+02:00_2026-10-11T18:30:00+02:00
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah de Drancy et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Drancy (Paris)
- Visite à deux voix : La cité-jardin de la Muette à Drancy, de l’utopie moderne à la tragédie (1930-1945) Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy 20 septembre 2026
- Destins croisés : Hélène Berr et Charlotte Salomon Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy 20 septembre 2026
- Le camp de Drancy, 85 ans après Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy 27 septembre 2026