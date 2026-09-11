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Sur les traces de l’abbaye de Montmartre, Martyrium de Montmartre, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Martyrium de Montmartre · Paris

Sur les traces de l’abbaye de Montmartre, Martyrium de Montmartre, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Martyrium de Montmartre
Adresse
11, rue Yvonne-le-tac 75018 Paris
Ville
75018 Paris
Département
Paris

Sur les traces de l’abbaye de Montmartre Samedi 19 septembre, 14h30 Martyrium de Montmartre Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Diaporama-conférence, promenade puis visite église Saint-Pierre de Montmartre.

Martyrium de Montmartre 11, rue Yvonne-le-tac 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France
Diaporama-conférence, promenade puis visite église Saint-Pierre de Montmartre.

Israël Sylvestre 1651-1691

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