Sur les traces de l’abbaye de Montmartre, Martyrium de Montmartre, Paris

Informations pratiques

Sur les traces de l’abbaye de Montmartre Samedi 19 septembre, 14h30 Martyrium de Montmartre Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Diaporama-conférence, promenade puis visite église Saint-Pierre de Montmartre.

Martyrium de Montmartre 11, rue Yvonne-le-tac 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France

Diaporama-conférence, promenade puis visite église Saint-Pierre de Montmartre.

Israël Sylvestre 1651-1691