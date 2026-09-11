AGENDA · Paris
Sur les traces de l’abbaye de Montmartre, Martyrium de Montmartre, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Martyrium de Montmartre · Paris
Informations pratiques
Sur les traces de l’abbaye de Montmartre Samedi 19 septembre, 14h30 Martyrium de Montmartre Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Diaporama-conférence, promenade puis visite église Saint-Pierre de Montmartre.
Martyrium de Montmartre 11, rue Yvonne-le-tac 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France
Diaporama-conférence, promenade puis visite église Saint-Pierre de Montmartre.
Israël Sylvestre 1651-1691
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