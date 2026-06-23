Sur les traces de Marc Bloch à Paris Hall d’accueil des Archives de Paris Paris
Sur les traces de Marc Bloch à Paris Hall d’accueil des Archives de Paris Paris mardi 23 juin 2026.
Le 23 juin 2026, Marc Bloch (1886-1944) entre symboliquement au Panthéon, aux côtés de son épouse Simonne, née Vidal (1894-1944). La France rend ainsi hommage au courage de ce brillant historien entré dans la Résistance en 1943 et exécuté par les Allemands le 16 juin 1944 à Saint-Didier-de-Formans (Ain).
À cette occasion, les Archives de Paris présentent une sélection de documents issus de leurs fonds retraçant les années parisiennes du 84e panthéonisé.
À l’occasion de sa panthéonisation le 23 juin prochain, découvrez le parcours parisien de Marc Bloch, historien et résistant, à travers une exposition hommage présentée aux Archives de Paris.
Du mardi 23 juin 2026 au vendredi 07 août 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 09h30 à 17h30
Le samedi 04 juillet 2026
de 09h30 à 17h00
Le samedi 27 juin 2026
de 09h30 à 17h00
Du lundi 20 juillet 2026 au vendredi 07 août 2026 :
lundi
de 13h30 à 17h30
Fermé le mardi 14 juillet 2026
gratuit
Entrée libre aux horaires d’ouverture au public.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-23T12:30:00+02:00
fin : 2026-08-07T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-23T09:30:00+02:00_2026-06-23T17:30:00+02:00;2026-06-24T09:30:00+02:00_2026-06-24T17:30:00+02:00;2026-06-25T09:30:00+02:00_2026-06-25T17:30:00+02:00;2026-06-26T09:30:00+02:00_2026-06-26T17:30:00+02:00;2026-06-27T09:30:00+02:00_2026-06-27T17:00:00+02:00;2026-06-30T09:30:00+02:00_2026-06-30T17:30:00+02:00;2026-07-01T09:30:00+02:00_2026-07-01T17:30:00+02:00;2026-07-02T09:30:00+02:00_2026-07-02T17:30:00+02:00;2026-07-03T09:30:00+02:00_2026-07-03T17:30:00+02:00;2026-07-04T09:30:00+02:00_2026-07-04T17:00:00+02:00;2026-07-07T09:30:00+02:00_2026-07-07T17:30:00+02:00;2026-07-08T09:30:00+02:00_2026-07-08T17:30:00+02:00;2026-07-09T09:30:00+02:00_2026-07-09T17:30:00+02:00;2026-07-10T09:30:00+02:00_2026-07-10T17:30:00+02:00;2026-07-15T09:30:00+02:00_2026-07-15T17:30:00+02:00;2026-07-16T09:30:00+02:00_2026-07-16T17:30:00+02:00;2026-07-17T09:30:00+02:00_2026-07-17T17:30:00+02:00;2026-07-20T13:30:00+02:00_2026-07-20T17:30:00+02:00;2026-07-21T09:30:00+02:00_2026-07-21T17:30:00+02:00;2026-07-22T09:30:00+02:00_2026-07-22T17:30:00+02:00;2026-07-23T09:30:00+02:00_2026-07-23T17:30:00+02:00;2026-07-24T09:30:00+02:00_2026-07-24T17:30:00+02:00;2026-07-27T13:30:00+02:00_2026-07-27T17:30:00+02:00;2026-07-28T09:30:00+02:00_2026-07-28T17:30:00+02:00;2026-07-29T09:30:00+02:00_2026-07-29T17:30:00+02:00;2026-07-30T09:30:00+02:00_2026-07-30T17:30:00+02:00;2026-07-31T09:30:00+02:00_2026-07-31T17:30:00+02:00;2026-08-03T13:30:00+02:00_2026-08-03T17:30:00+02:00;2026-08-04T09:30:00+02:00_2026-08-04T17:30:00+02:00;2026-08-05T09:30:00+02:00_2026-08-05T17:30:00+02:00;2026-08-06T09:30:00+02:00_2026-08-06T17:30:00+02:00;2026-08-07T09:30:00+02:00_2026-08-07T17:30:00+02:00
Hall d’accueil des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris
+33187026565 DAC-Archives-Valorisation@paris.fr https://www.facebook.com/archivesdeparis https://www.facebook.com/archivesdeparis
Afficher la carte du lieu Hall d’accueil des Archives de Paris et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- École Militaire Paris 25 juin 2026
- Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris 25 juin 2026
- Affinités électives : Benjamin, Goethe, Paris Maison Heinrich Heine Paris 25 juin 2026
- Visite de la place de Catalogne: d’un rond-point minéral à une forêt urbaine La place de Catalogne Paris 25 juin 2026
- Ceux qui, ceux-là : Exposition de Thibaut Ren Galerie Bleu Sedaine Paris 25 juin 2026