Sur les traces de Marc Bloch à Paris Hall d’accueil des Archives de Paris Paris mardi 23 juin 2026.

Le 23 juin 2026, Marc Bloch (1886-1944) entre symboliquement au Panthéon, aux côtés de son épouse Simonne, née Vidal (1894-1944). La France rend ainsi hommage au courage de ce brillant historien entré dans la Résistance en 1943 et exécuté par les Allemands le 16 juin 1944 à Saint-Didier-de-Formans (Ain).

À cette occasion, les Archives de Paris présentent une sélection de documents issus de leurs fonds retraçant les années parisiennes du 84e panthéonisé.

À l’occasion de sa panthéonisation le 23 juin prochain, découvrez le parcours parisien de Marc Bloch, historien et résistant, à travers une exposition hommage présentée aux Archives de Paris.

Du mardi 23 juin 2026 au vendredi 07 août 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 17h30

Le samedi 04 juillet 2026

de 09h30 à 17h00

Le samedi 27 juin 2026

de 09h30 à 17h00

Du lundi 20 juillet 2026 au vendredi 07 août 2026 :

lundi

de 13h30 à 17h30

Fermé le mardi 14 juillet 2026

gratuit

Entrée libre aux horaires d’ouverture au public.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-23T12:30:00+02:00

fin : 2026-08-07T20:30:00+02:00

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Hall d’accueil des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

+33187026565 DAC-Archives-Valorisation@paris.fr https://www.facebook.com/archivesdeparis https://www.facebook.com/archivesdeparis



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