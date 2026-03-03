UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Auxerre

Sur les traces de Napoléon ! Office de Tourisme de L’Auxerrois Auxerre

samedi 12 décembre 2026 · Office de Tourisme de L'Auxerrois · Auxerre

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Office de Tourisme de L'Auxerrois
Adresse
7 Place de l'Hôtel de Ville
Ville
89000 Auxerre
Département
Yonne
Tarif
5 5 5 Autres Tarifs

Auxerre

Sur les traces de Napoléon !

Office de Tourisme de L’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 15:00:00
fin : 2026-12-12 16:30:00

Date(s) :
2026-12-12

Suivez notre guide sur les traces de Napoléon ! De passage à Auxerre le 17 mars 1815, l’Empereur a laissé bien des souvenirs de sa visite dans la ville. Laissez-vous porter par les récits, les lieux et les indices disséminés ici et là. Une visite pour écouter l’Histoire, ouvrir l’œil… et découvrir Auxerre autrement.   .

Office de Tourisme de L’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19  info@ot-auxerre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sur les traces de Napoléon !

L’événement Sur les traces de Napoléon ! Auxerre a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Auxerrois

À voir aussi à Auxerre (Yonne)