Sur les traces de nos ancêtres (atelier de généalogie), Archives municipales, Boulogne-sur-Mer
Sur les traces de nos ancêtres (atelier de généalogie), Archives municipales, Boulogne-sur-Mer jeudi 23 avril 2026.
Sur les traces de nos ancêtres (atelier de généalogie) Jeudi 23 avril, 14h30 Archives municipales Pas-de-Calais
Tarifs : 3.50€/enfant (-16 ans) et gratuit pour un accompagnant
5€ (+16 ans)
Accessibilité PMR
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00
A partir de 12 ans.
Archives municipales 11 rue de Bertinghen 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Obtiens les clés pour comprendre et entreprendre ta généalogie en réalisant celui d’une famille boulonnaise.
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