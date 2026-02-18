Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sur les traces de nos ancêtres (atelier de généalogie), Archives municipales, Boulogne-sur-Mer

Sur les traces de nos ancêtres (atelier de généalogie), Archives municipales, Boulogne-sur-Mer

Sur les traces de nos ancêtres (atelier de généalogie), Archives municipales, Boulogne-sur-Mer jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Archives municipales

Adresse : 11 rue de Bertinghen 62200 Boulogne-sur-Mer

Ville : 62200 Boulogne-sur-Mer

Département : Pas-de-Calais

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Tarif : Tarifs : 3.50€/enfant (-16 ans) et gratuit pour un accompagnant 5€ (+16 ans) Accessibilité PMR

Sur les traces de nos ancêtres (atelier de généalogie) Jeudi 23 avril, 14h30 Archives municipales Pas-de-Calais

Tarifs : 3.50€/enfant (-16 ans) et gratuit pour un accompagnant
5€ (+16 ans)
Accessibilité PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00

A partir de 12 ans.

Archives municipales 11 rue de Bertinghen 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Obtiens les clés pour comprendre et entreprendre ta généalogie en réalisant celui d’une famille boulonnaise.

À voir aussi à Boulogne Sur Mer (Pas-de-Calais)