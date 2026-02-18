Sur les traces de nos ancêtres (atelier de généalogie), Archives municipales, Boulogne-sur-Mer

Sur les traces de nos ancêtres (atelier de généalogie) Jeudi 23 avril, 14h30 Archives municipales Pas-de-Calais

Tarifs : 3.50€/enfant (-16 ans) et gratuit pour un accompagnant

5€ (+16 ans)

Accessibilité PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00

A partir de 12 ans.

Archives municipales 11 rue de Bertinghen 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Obtiens les clés pour comprendre et entreprendre ta généalogie en réalisant celui d’une famille boulonnaise.