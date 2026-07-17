Sur les traces des mineurs polonais exécutés le 28 mai 1940 à Carvin, Carvin, Carvin

Informations pratiques

Sur les traces des mineurs polonais exécutés le 28 mai 1940 à Carvin Dimanche 20 septembre, 10h00 Carvin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

« Oubliés ou méconnus : les massacres des SS en mai 40 à Carvin comme ailleurs …

Bien sûr, le massacre d’Ascq. Et celui d’Oradour-sur-Glane. Et tant d’autres sauvageries de la Seconde guerre mondiale, commises au nom de l’idéologie nazie et qu’on commémore légitimement. Mais il est d’autres, commis au tout début de l’invasion allemande, dans notre région, que l’histoire a quasiment oubliés.

L’exécution sommaire de plusieurs mineurs polonais de la fosse lV de Carvin, sans raison ni autre forme de procès, relatée par des personnes survivantes, est racontée par Zénon Turbanski, descendant direct :

Les 1ers commandos nazis envahissent le 28 mai 1940 nos cités minières, convoitées comme en 1914. Suite à une alerte, nos familles de mineurs sont réfugiées dans un abri au pied du puits de la fosse lV de Carvin, appartenant aux mines d’Ostricourt. Mères, pères et enfants sont brutalement sortis et emmenés manu militari par des individus armés, violents hurlant en allemand ordurier vers la pâture Havez. Des exécutions barbares ciblées sur les hommes s’ensuivront …

Venez et participez à cette balade historique racontée chemin faisant, sur les traces de ces hommes et femmes assassinés par l’opresseur allemand, dès leur arrivée à Carvin, au début de la guerre. »

03 21 74 74 35

cesec@carvin.fr

Conditions

Entrée libre

Carvin Salle Germinal 177 rue Picasso 62220 Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « mailto:cesec@carvin.fr »}]

Balade mémorielle par Zénon Turbanski.

PAS-DE-CALAIS Carvin