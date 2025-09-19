Sur les traces des peintres de Provence La Balade Cezanne Aix-en-Provence

Sur les traces des peintres de Provence La Balade Cezanne Aix-en-Provence jeudi 2 juillet 2026.

Sur les traces des peintres de Provence La Balade Cezanne

Du 02/07 au 08/07/2026 tous les jours de 9h à 13h.

Du jeudi 9 au samedi 11 juillet 2026 de 9h à 13h.

Du jeudi 16 au samedi 18 juillet 2026 de 9h à 13h.

Du 19/07 au 25/07/2026 tous les jours de 9h à 13h. Bastide du jas de Bouffan/l’Esplanade des peintres / La montagne Sainte-Victoire/ Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 350 – 350 – 380 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 09:00:00

fin : 2026-07-18 13:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-19

Académie Paul Cezanne Provence en couleurs.

Sous le ciel éclatant de Provence, chaque cours devient une échappée artistique. On y peint la lumière et ses émotions, on y saisit l’ombre délicate des pins, sous les pas de Cezanne face à la Sainte-Victoire

L’Académie Paul Cezanne vous invite à peindre sur les lieux mêmes qui ont inspiré le maître la montagne Sainte-Victoire, les Carrières de Bibémus, le Jas de Bouffan, ou encore l’Atelier des Lauves.



Ces ateliers sont une véritable immersion artistique, où chaque chevalet devient une fenêtre ouverte sur l’histoire de l’art. Encadrés par des artistes passionnés, vous apprendrez à observer, composer et capter la lumière si chère aux impressionnistes et post-impressionnistes.



Accessible à tous les niveaux du débutant enthousiaste au peintre confirmé, chacun progresse à son rythme dans une atmosphère semi-privée, conviviale et bienveillante.

Un cadre exceptionnel la Provence des fontaines, des ruelles d’Aix et des paysages infinis, immortalisés par Cézanne et tant d’autres maîtres.



Chaque atelier est aussi un moment de partage pauses gourmandes, échanges entre participants, sourires complices devant une toile qui prend vie. Vous repartez avec vos propres œuvres, mais surtout avec une expérience inoubliable au cœur de la Provence éternelle.

Venez poser vos pinceaux là où Cézanne a laissé son empreinte. La lumière est la même… il ne manque plus que votre regard. .

Bastide du jas de Bouffan/l’Esplanade des peintres / La montagne Sainte-Victoire/ Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 75 70 81 80 paulcezanneacademy@gmail.com

English :

Académie Paul Cezanne Provence in color.

Under the brilliant skies of Provence, each class becomes an artistic escape. We paint the light and its emotions, we capture the delicate shade of the pines, under Cezanne?s footsteps facing Sainte-Victoire

German :

Académie Paul Cezanne Provence in Farbe.

Unter dem strahlenden Himmel der Provence wird jede Unterrichtsstunde zu einer künstlerischen Flucht. Man malt das Licht und seine Emotionen, man fängt den zarten Schatten der Pinien ein, unter Cezannes Schritten mit Blick auf die Sainte-Victoire

Italiano :

Académie Paul Cezanne La Provenza a colori.

Sotto il cielo brillante della Provenza, ogni lezione diventa una fuga artistica. Dipingiamo la luce e le sue emozioni, catturiamo l’ombra delicata dei pini, sotto le orme di Cezanne di fronte alla montagna Sainte-Victoire

Espanol :

Académie Paul Cezanne Provenza en color.

Bajo el brillante cielo de la Provenza, cada clase se convierte en una evasión artística. Pintamos la luz y sus emociones, captamos la delicada sombra de los pinos, bajo las huellas de Cezanne frente a la montaña Sainte-Victoire

L’événement Sur les traces des peintres de Provence La Balade Cezanne Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence